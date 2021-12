Bewoners blij met aanpassingen Groot Hertoginnelaan: ‘Was erg onoverzichtelijk’

Wijkbewoners zijn blij met de aanpassingen van het kruispunt op Groot Hertoginnelaan met de Banstraat en de Andries Bickerstraat. Voor het afslaande verkeer worden drempels aangelegd zodat het veiliger wordt voor fietsers en voetgangers.

Omwonenden zijn er erg te spreken over de opknapbeurt. ‘Soms zie je een auto niet komen of andersom. Dan kan het best gevaarlijk worden’, zegt een voorbijganger die zijn hond aan het uitlaten is. Een vrouw die voorbijloopt zegt: ‘Het is vrij rommelig.’

Ook de vertegenwoordigers van bewonersoverleg Duinoord vinden het goed dat er wat gedaan wordt aan het kruispunt. ‘Een uitstekend plan.’ Tegelijkertijd zijn ze bezorgd over de kruising Groot Hertoginnelaan – Waldeck Pyrmondtkade iets iets verderop.

Dodehoek

In maart van dit jaar is daar de 67-jarige Gerda verongelukt. Zij was als secretaris betrokken bij het bewonersoverleg. Daarom willen de wijkvertegenwoordigers daar een dodehoek bord plaatsen. Hoewel dat niet zo moeilijk lijkt, zijn ze er al enige tijd over in gesprek met de gemeente. Eerst is de andere kruising op de Groot Hertoginnelaan aan de beurt.