Haags Beat Festival schuift week op en verhuist van Pier naar World Forum

Het Haags Beat Festival op de Scheveningse Pier gaat komende zaterdag niet door. Vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie besloten het evenement te verhuizen van datum en locatie. Het evenement vindt een week later plaats, op zondag 19 december, in de Koning Willem Alexander Zaal van het World Forum The Hague.

Tijdens het festival zullen zondag onder meer The Animals, Bintangs, Rocktown Buddy’s onder leiding van Peter Langerak met Rinus Gerritsen, Peter Koelewijn, Rob Bolland, Nico Dijkshoorn, Jody Pijper, Erwin Nyhoff, The Mocks optreden. Andere acts worden later nog aan de line-up toegevoegd.

Door de verhuizing is het mogelijk om 100 extra gasten te ontvangen op zondag tussen 11.00 en 17.00 uur. Het Haags Beat Festival is een eerbetoon aan artiesten die Den Haag voor eeuwig op de kaart hebben gezet in de geschiedenis van de popmuziek en wordt georganiseerd door Popagenda Scheveningen.

Foto: Haags Beat Festival / The Animals