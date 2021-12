Bewoners blij met veiligere Groot Hertoginnelaan: ‘Kruising was erg onoverzichtelijk’

IN BEELD: Lichtjeshemel Lange Voorhout ontstoken, ook sfeerverlichting op de boulevard en de Pier

Meer in

Dit jaar is er geen Royal Christmas Fair, maar liefhebbers van de jaarlijkse kerstmarkt kunnen toch een beetje in kerstsferen komen. Wethouder Saskia Bruines (D66) heeft de kerstverlichting aan het Lange Voorhout ‘ontstoken’. ‘Toch nog een beetje verlichting in donkere tijden’, aldus organisator Peter Boelhouwer tegen Den Haag FM.

De gemeente investeerde dit jaar samen met ondernemers in de sfeerverlichting. ‘De lichtjes blijven tot en met januari hangen om extra sfeer te creëren die juist nu zo gewenst is’, zegt wethouder Bruines. ‘Daarmee willen we bewoners, ondernemers en bezoekers een hart onder de riem steken.’ Zo word je op de Korte Poten verwelkomd door een verlicht ornament met de tekst ‘Have a Royal Winter’ en is er straks ook sfeerverlichting op de toegangswegen van Scheveningen, de boulevard, de Pier en attracties zoals het Circustheater, Pathé, Holland Casino en het Kurhaus.

De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om het evenement te organiseren. Sinds eind november is het voor evenementen niet toegestaan langer dan 17.00 uur door te gaan nu er een avondlockdown is. Daarnaast moeten bezoekers, ook bij gebruik van de QR-code, anderhalve meter afstand kunnen houden. Het is het tweede jaar op rij dat er een streep door het evenement gaat.

Fotograaf Richard Mulder was bij het ontsteken van de ‘lichtjeshemel’ aan het Lange Voorhout.

LEES OOK: Royal Christmas Fair op Lange Voorhout gaat tóch niet door