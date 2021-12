Straat Consulaat ‘verdrietig’ over ophef daklozenopvang Schilderswijk: ‘Niet elke dakloze is een junk’

De komende maanden zal een voormalig verzorgingstehuis in de Schilderswijk worden gebruikt voor de opvang van daklozen tijdens koude nachten en daar is niet iedereen blij mee. In een artikel in het AD laten ondernemers en bewoners weten de opvang liever kwijt dan rijk te zijn. Medewerkers van belangenorganisatie Straat Consulaat, dat dakloze mensen ondersteunt, zijn geraakt. ‘Het is altijd weer diezelfde afwijzende reactie’, zegt directeur Marlies Filbri.

‘We hebben hier al problemen genoeg’, laat één van de bewoners weten. Meerdere van hen begrijpen niet waarom de gemeente daklozen wil plaatsen ‘in een kwetsbare wijk als de Schilderswijk’ en zijn bang voor overlast. Dergelijke uitspraken gaan Filbri niet in de koude kleren zitten. ‘Het laat zien dat het ons nog steeds niet is gelukt om het stigma rond dakloosheid te veranderen.’

Vertekend beeld

Het beeld van een dakloze als zwerver met een fles drank in de ene hand en een spuit in de andere is dan ook zelden terecht, zegt Filbri in Bob Staat Op. ‘Niet elke dakloze is een junk. Er zijn dakloze mensen die alcoholist zijn, maar er zijn ook alcoholisten die niet dakloos zijn en ook overlast veroorzaken. Net zoals dat sommige voetbalsupporters rellen, maar lang niet allemaal.’

Volgens Filbri is overlast dan ook niet standaard inherent aan daklozenopvang, ook al denken mensen vaak anders. ‘Aan het woord ‘dakloos’ hangt vaak een bepaald beeld, maar zodra je het gaat hebben over dakloze jongeren of dakloze gezinnen, heb je daar al een heel ander idee bij. Helaas blijven de mensen die overlast veroorzaken vaak het meest helder op het netvlies.’

Angst

Straat Consulaat wil zich actief inzetten om het volgens hen vertekende beeld in een positieve richting bij te sturen. ‘Dit doen we al met persoonlijke portretjes waarin we vertellen wat iemand levensverhaal is en wat voor dromen hij of zij heeft. Zij willen vaak ook gewoon bouwen aan de toekomst en deze opvang kan daarbij helpen; het is geen eindstation.’

‘Gelukkig is er vanuit de Haagse inwoners ook veel steun’, zegt Filbri. ‘Mensen doen donaties of bieden aan om maaltijden te koken. Er zijn dus ook veel buurten die het wel omarmen. Ik denk ook dat het gaat om een stukje angst en meer het gesprek met elkaar aangaan en bijvoorbeeld inwoners uitnodigen om bij de opvang te komen kijken, kan daarbij helpen.’