Voordeur in de brand en ruitschade in Hulshorststraat na ontploffing

Aan de Hulshorststraat zijn maandagochtend meerdere woningen beschadig geraakt. Dat komt doordat bij een van de woningen een projectiel ontplofte. Er is niemand gewond geraakt. Dat meldt de politie, ze gaat uit van een poging tot brandstichting. Wat er zich precies heeft afgespeeld wordt nog onderzocht. De bewoner heeft aangifte gedaan.

Rond 01.45 uur kwam er een melding dat er een projectiel was afgegaan bij de voordeur van een van de woningen. Deze vatte daarna vlam. De klap was zo groot dat er bij drie omliggende woningen schade aan de ruiten is. Bewoners hebben hun huizen niet hoeven verlaten.

Voor het onderzoek worden nu getuigen en camerabeelden gezocht door de politie. ‘We pakken dit zwaar op, want het is levensgevaarlijk’, meldt een woordvoerder van de politie aan mediapartner Omroep West.