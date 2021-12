Voordeur in de brand en ruitschade in Hulshorststraat na ontploffing

Zes Sinterklaaseisen voor Haagse jongeren in de schoen van de gemeente

Vrijwilligerswerk voor leefbaar Mariahoeve levert Anneloes Groot Stadsspeld op

Meer in

Voor haar inzet als vrijwilligster voor het behoud én het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk Mariahoeve heeft Anneloes Groot vrijdagmiddag de Haagse stadsspeld gekregen. De uitreiking vond plaats in Station Den Haag Mariahoeve, die ruimte is door de NS beschikbaar gesteld en werd door Anneloes ingericht als informatiecentrum over de wijk Mariahoeve. Daarnaast zijn er verschillende kunstwerken van haar hand te zien.

‘Samen met ProRail proberen wij op onze stations maatschappelijke initiatieven als die van Anneloes Groot een plek te geven. Die maken stations aangenamer voor reizigers, omwonenden en onze collega’s. We zijn dan ook erg blij met de kunst van Anneloes op het station’, zegt Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement & Exploitatie bij NS Stations.

Anneloes kreeg de onderscheiding uit handen van wethouder Hilbert Bredemeijer (CDA). ‘Vrijwilligers zijn ontzettend belangrijk voor onze samenleving. Mevrouw Groot is een betrokken mens en al 40 jaar begenadigd kunstenaar. Met haar werk en met haar vrijwilligerswerk voor een leefbare wijk laat ze zien hoe trots ze is op haar Mariahoeve. Een wijk waar mensen met plezier wonen juist door mensen zoals zij. We zijn dankbaar voor haar inzet.’