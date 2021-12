Straat Consulaat ‘verdrietig’ over ophef daklozenopvang Schilderswijk: ‘Niet elke dakloze is een junk’

Zes Sinterklaaseisen voor Haagse jongeren in de schoen van de gemeente

Bouw elk jaar 4000 woningen, zorg voor 50 procent sociale huur en bestrijd het lerarentekort. Het zijn een aantal eisen op het verlanglijstje van de Jonge Socialisten Den Haag – Leiden. Zondag zetten ze hun schoen bij het stadhuis en leverden ze hun Sinterklaaseisen.

Bovenaan het verlanglijstje staat het aantal (studenten)woningen. ‘Want nu kunnen studenten niets vinden… vrienden van me betalen soms wel 900 euro om te wonen in een bezemkast’, zegt Adbelkader Karbache, voorzitter van de lokale jongerenafdeling van de PvdA. Volgens Karbache hoeven dat niet per se 4.000 nieuwbouwwoningen te zijn. Volgens hem is er in sommige wijken wel plek voor verkamering, zegt hij in Bob Staat Op. Op dit moment mag je in 10 Haagse wijken een vergunning voor kamerbewoning aanvragen .

‘Ook als we afgestudeerd zijn willen we een goede betaalbare woningen kunnen vinden in onze stad.’ Daarom willen de Jonge Socialisten ook dat de helft van de huur sociale huur is.

Studieplekken

Ook moeten studenten meer plekken krijgen om te studeren. ‘Door de coronamaatregelen komen we studieplekken tekort. Gemeenteraadsleden vergeten vaak dat niet iedereen thuis de mogelijkheid heeft om in rust en stilte te kunnen studeren. De gemeenteraad moet daar een oplossing voor vinden. Ik denk aan het tijdelijk beschikbaar stellen van leegstaande kantoorpanden.’

Dit zijn de zes eisen

Bouw elk jaar 4.000 woningen Realiseer 50 procent sociale huur Ruim het afval op, houd de straten vol Realiseer meer studieplekken in Den Haag Bestrijd het lerarentekort naar Amsterdams voorbeeld Verbied zichtbaar demonstreren bij abortusklinieken