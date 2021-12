‘Ho Ho Den Haag!’, de HTM-kersttram rijdt weer van Statenkwartier naar Wateringse Veld

Sinterklaas is weer vertrokken naar Spanje, de kerstbomen worden weer op straat verkocht (misschien heb je er al een thuis staan) en HTM laat vanaf deze week de kersttram weer rijden door de stad. ‘We hebben er, in navolging van de bikinilijn, ook weer leuke woordgrappen opgezet. En hij is lekker kersterig en HTM-rood’, zegt Marijke Poppelier. De tram zal rijden op de route van lijn 16, tussen Statenkwartier en Wateringse Veld.

De normaal rood-beige tram is nu volledig rood bestickerd, voorop zie je een kerstmuts en op de zijkant valt natuurlijk ‘Ho Ho Den Haag!’ te lezen. Net als op de bikinilijn, de speciale tram die deze zomer door de stad reed, is de kersttram versierd met verschillende woordgrappen. Op de tram is onder meer een hond te zien, met daarbij de tekst ‘In het nieuwe jaar ga ik aan de lijn’ en een kerststok met de tekst ‘Kerst? En wie kan er weer krom liggen?’.

Daarnaast kom je ook in de tram in de kerstsferen. ‘Hij heeft dennengeur’, zegt Marijke Poppelier. In de tram geurt het naar de lucht van een zilverspar. Op deze website kun je exact zien wanneer de tram bij jou voorbij komt.

