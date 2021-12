IN BEELD: Amalia is 18 jaar, van kleine prinses tot volwassen vrouw

Al dagen politieonderzoek in woning Van der Vennestraat na raadselachtige dood van man

Feest op Paleis Huis ten Bosch, want kroonprinses Amalia is vandaag 18 jaar geworden. Voor Amalia een belangrijk moment, zo kan ze ineens koningin worden als haar vader overlijdt. Daarnaast treedt ze toe tot de Raad van State en krijgt ze officiële taken.

Afgelopen zomer slaagde Amalia cum laude voor het gymnasium. Op dit moment heeft ze een tussenjaar om te reizen en stages te lopen. Vanaf haar achttiende zou Amalia een jaarlijkse toelage krijgen van 1,6 miljoen euro. Een kleine 300.000 euro is haar inkomen, de rest is voor het opbouwen van een eigen hofhouding. Na haar examen liet de kroonprinses weten voorlopig af te zien van de toelage.

Wij doken in het fotoarchief van de Rijksvoorlichtingsdienst.

2004: Amalia met haar ouders en oma (Foto: RVD)

2006 Foto uit het privéarchief voor het boek ‘Amalia’ van Claudia de Breij

2008 (Foto: RVD – Robin Utrecht Fotografie)

2010 (Foto: RVD)

2012 (Foto: RVD – Z.K.H. de Prins van Oranje)

2015 Amalia gaat naar de middelbare school, het Sorghvliet Gymnasium. De koning maakte deze foto zelf.

2016 (Foto: RVD – Jeroen van der Meyde)

2019 De kroonprinses en haar vader in Japan (Foto uit de privécollectie)

2021 Amalia is geslaagd voor haar eindexamen en hijst de vlag op Paleis Huis ten Bosch (Foto: RVD)