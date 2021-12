‘Support your locals klinkt leuk, maar je moet het doen: bijvoorbeeld met een Haagsche Knaak en een kortingspas’

Als het aan Richard de Mos van Hart voor Den Haag/Groep de Mos ligt komt er een ‘Haagsche Knaak’. ‘Dat is een betaalmiddel, die bedoeld is om alleen in Den Haag uit te geven’, zegt De Mos in Haags Bakkie. ‘En zo stimuleren we de lokale economie.’ De Haagsche Knaak zou onder meer terecht moeten komen in kerstpakketten van ambtenaren. Daarnaast pleit de partij voor een lokale kortingspas.

‘Support your locals klinkt leuk, maar je moet het ook echt doen’, vindt De Mos. ‘We hebben heel veel winkelstraten die het moeilijk hebben. Er zijn steeds meer mensen die, ook door corona, online gaan winkelen en we hebben veel leegstand. Help die lokale ondernemer.’

Tijdens corona werd al eerder opgeroepen om meer lokaal te gaan winkelen. ‘Die slogan is prachtig, maar het valt in de praktijk nog wel tegen’, zo zegt De Mos. ‘Als je mensen de mogelijkheid geeft om met een Haagsche Knaak langs de lokale winkels te gaan, dan denk ik dat het een heel goed middel is.’ Het idee voor een lokaal betaalmiddel maakt al langer deel uit van de plannen van zijn partij, ook in 2017 deed De Mos een oproep tot introductie van een lokale munt.

Steun van stadsbestuur

Het initiatief voor een lokaal betaalmiddel krijgt steun van oud-wethouder en sociaal ondernemer Constant Martini. Martini introduceerde eerder de Hofpas in Den Haag waarmee gebruik gemaakt kan worden van lokale aanbiedingen. ‘Het was de bedoeling om een lokale kortingspas te maken. Later hebben we bedacht, bij de Volharding, om er een betaalmiddel van te maken.’ Daarbij werden korting en sparen gecombineerd. ‘Dan koop je dat niet bij een grote keten, maar bij een Haags bedrijf. Dan blijft dat geld in Den Haag draaien.’

Het idee voor een lokaal, digitaal betaalmiddel is onderdeel van de verkiezingscampagne van Hart voor Den Haag voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. ‘Ik hoop, als ik straks weer in het stadsbestuur zit, dat ik het als wethouder weer mag uitwerken’, aldus De Mos. Wat Martini betreft is het voor het succes belangrijk dat een lokaal betaalmiddel wordt gesteund door het stadsbestuur. ‘Het is wel noodzakelijk als je hier een grote vlucht aan wil geven.’

Lokale kortingspas

Naast het lokale betaalmiddel moet er ook een lokale kortingspas komen, vindt De Mos. ‘Die pas is voor iedereen.’ Met een Den Haag Pas moeten Hagenaars en Hagenezen allemaal korting kunnen krijgen op onder meer uitstapjes in de eigen stad. ‘Hoe goed is het om juist een Den Haag Pas te krijgen waardoor mensen veel vaker naar Haagse attracties en Haagse locaties gaan. In combinatie met de Haagsche Knaak gaan we de Haagse economie versterken.’