Woningen ontruimd na brand in restaurant aan Dierenselaan

Zes woningen en twee winkels aan de Dierenselaan zijn dinsdagochtend ontruimd geweest. Dit gebeurde na een brand in een restaurant in de straat. Er zijn geen gewonden gevallen. Dat meldt de brandweer.

Hulpdiensten kregen rond 8.30 uur melding van brand in het restaurant. Bij aankomst van de hulpdiensten was er sprake van een uitslaande brand aan de achterzijde van het pand. Meerdere wagens zijn ingezet om de brand onder controle te krijgen. Een uur later was de brand uit.

De omliggende woningen en het restaurant worden geventileerd, daarna kunnen bewoners hun huis weer in.