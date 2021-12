Ziekenhuis HMC roept patiënten op zich niet te verzekeren bij Menzis en VGZ

Verzekeraars Menzis en VGZ willen ‘draconische bezuinigingen’ van Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Dat zegt het ziekenhuis in een verklaring. De onderhandelingen over een contract voor 2022 met deze twee verzekeraars lopen stroef. ‘Ik heb er een hard hoofd in dat het goed komt’, zegt hoofd financiën David Voetelink van het ziekenhuis. Het ziekenhuis roept mensen op om uit te kijken naar een andere verzekeraar, meldt mediapartner Omroep West.

HMC zegt het onbegrijpelijk te vinden dat er wordt gesproken over bezuinigingen. ‘Je zou verwachten dat deze twee zorgverzekeraars in de zorg investeren in plaats van extra bezuinigingen opleggen’, aldus Voetelink in de verklaring. Het gaat volgens HMC om een korting van 10 procent, wat neerkomt op 15 miljoen euro minder op de begroting. ‘Juist in deze tijd is dat onaanvaardbaar.’

Een zegsman van het ziekenhuis laat weten dat zo’n 40 procent van de patiënten die onder behandeling zijn bij de drie locaties van HMC bij Menzis en VGZ zijn verzekerd. Als er geen contract komt, kan het gebeuren dat zij zelf hun medische kosten moeten declareren bij de verzekeraar en niet alles vergoed krijgen. Een woordvoerder van Menzis bestrijdt dit: ‘Zolang we aan tafel zitten, gelden gewoon de afspraken van dit jaar. Ook als we er niet voor 31 december uitkomen.’

Wisselen van verzekering

November en december zijn traditioneel maanden waarin mensen switchen van zorgverzekering. HMC raadt op de website mensen aan om te kiezen voor een partij waarmee wel een contract is vastgelegd. Dat is op dit moment enkel CZ. De woordvoerder van Menzis wil niet reageren op de oproep van HMC om een andere verzekering te nemen. ‘Dit soort gesprekken worden gevoerd aan de onderhandelingstafel en niet in de media’, zegt ze. VGZ gaat er ook niet op in: ‘Die uitspraak laten we bij het HMC.’

HMC is niet het enige ziekenhuis dat vindt dat de onderhandelingen met onder andere Menzis en VGZ ‘stroef’ lopen. De woordvoerder van Menzis zegt dat het ‘gevoelig’ ligt in deze tijd, maar dat het wel aan verzekeraars is om de zorg in de toekomst betrouwbaar te houden. Of dat betekent dat inderdaad wordt aangedrongen op bezuinigingen wil ze niet zeggen.

‘Groei ziekenhuiszorg naar nul’

‘We hebben een gezamenlijke ambitie afgesproken en daar houden we ons aan’, zegt de woordvoerder van Menzis. ‘Wij zetten in op een groei van de ziekenhuiszorg met 0 procent in 2023, we zetten in op bijvoorbeeld meer zorg op afstand. Alles om ziekenhuiszorg betaalbaar te houden.’ Dat de onderhandelingen gevoelig liggen, merken ze ook bij VGZ: ‘Digitalisering in de zorg, telemonitoring etcetera. Dat zijn ingewikkelde vraagstukken’, aldus een woordvoerder.

‘Zeker met corona is het echt lastig, maar wij zijn ervoor om voor al onze verzekerden – en dat zijn er meer dan vier miljoen – een goede zorg te waarborgen’, aldus de zegsman van VGZ. Of dat betekent dat HMC duurder is dan andere ziekenhuizen wil hij niet zeggen. Beide verzekeraars gaan er overigens nog altijd vanuit dat er afspraken met het HMC gemaakt kunnen worden. ‘Uiteindelijk komen we er altijd wel uit’, zegt de woordvoerder.

Ander ziekenhuizen

Andere grote ziekenhuizen in de regio lijken – volgens vergelijkingswebsite Independer – wel vrijwel rond met verzekeraars. Het HagaZiekenhuis sloot in 2019 een meerjarencontract over de financiering van de zorg met onder andere Menzis in 2019, en met VGZ in 2020. Ook het LUMC heeft het contract met Menzis en een deel van de VGZ-verzekeringen rond en dat geldt eveneens voor Reiner de Graaf.

Het Groene Hart Ziekenhuis onderhandelt nog met Menzis, maar sloot al wel een contract met VGZ. Bij het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn, Leiden en Leiderdorp zijn ze bijna rond met alle verzekeraars inclusief Menzis en een deel van VGZ. Er wordt nog onderhandeld over de Naturapolis van deze verzekeraar.

