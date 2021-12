Zwemleraar wil uitzondering op lockdown voor zwemlessen: ‘Het is een logistiek probleem’

Zwemleraar Sven Maarleveld maakt zich zorgen over kinderen die zwemles hebben. Vanwege de huidige lockdown mag er na 17.00 uur niet meer gesport worden, dus ook zwemlessen kunnen niet doorgaan. ‘Er zijn nog geen zwemlessen uitgevallen, maar als dit voortduurt wordt het lastiger’, zegt Sven in Bob Staat Op.

Daarom schreef de zwemleraar van Silvester Zwemschool in Leidschenveen een brief naar de Tweede Kamer. Zo’n 450 kinderen die normaal gesproken doordeweeks na 17.00 uur zwemles krijgen bij Silvester, krijgen nu allemaal in het weekend les. ‘Het is een logistiek probleem, ook voor de ouders. Maar onze zwemlesouders zijn erg flexibel.’

Sven zou liever teruggaan naar de oplossing van de lockdown in maart. Toen mochten de zwemlessen gewoon op de normale tijden doorgaan. ‘Bij ons zijn er nog geen zwemlessen uitgevallen, maar als dit voortduurt wordt het lastiger. Het is een hoop gedoe, want er zwommen 450 kinderen na vijf uur.’ Het lukt bij Silvester nog om alles om te plannen. ‘Maar kleinere zwemscholen of verenigingen hebben daar misschien meer moeite mee. Die kinderen vallen tussen wal en schip.’

Geen uitzondering

Volgens Sven zijn de huidige maatregelen ook geen oplossing. ‘Want de contactmomenten zijn hetzelfde.’ Daarom schreef hij de Tweede Kamer. De SP stelde Kamervragen over de zwemlessen. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) zegt dat de huidige situatie anders is dan in maart. ‘Toen waren zwembaden gesloten voor alle activiteiten en is voor zwemles een uitzondering gemaakt. In de huidige situatie kunnen kinderen gewoon zwemles volgen.’ Hij wil daarom geen uitzondering maken. ‘Op dit moment is het risico op transmissie te groot.’

