De Haagse Beek moet gaan leven: ‘Je treft er nog geen zwemmende vis aan’

Het kleine slootje ‘De Haagse Beek’, dat oorspronkelijk vanuit de duinen naar de Hofvijver stroomde, wordt breder gemaakt en aan de oevers komen verschillende soorten planten en struiken.

Het is onderdeel van het gebied tussen de Sportlaan en de voetbalclubs HBS en Quick, dat een flinke opknapbeurt krijgt. ‘Dit kostbare groen moet echt gaan leven’, zegt verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (D66).

Op dit moment is er namelijk weinig leven in het groen rond de Haagse Beek. ‘Het is een smal slootje, erg ondiep en er ligt veel dood blad in’, zegt Rijnmond van der Pot die het project namens de gemeente leidt. De wethouder is het met hem eens. ‘Je treft er nog geen zwemmende vis aan.’

April

Daarom wordt het gebied aangepakt. Sommige bomen moeten plaats maken zodat er nieuwe geplant kunnen worden. ‘De bomen die we weghalen voegden maar weinig toe aan de ecologische waarde van het gebied. We vervangen ze voor meer diverse soorten’, zegt Van Asten.

De grote iepen, die al eerder verplaatst werden en nog steeds staan vastgeketend, blijven gewoon staan. Het is de verwachting dat de werkzaamheden eind april volgend jaar klaar zijn.