Gewonde bij steekpartij in de Wattstraat

Bij een steekpartij in de Wattstraat is woensdagmiddag een gewonde gevallen. Dat meldt nieuwssite Regio15. Na melding van het incident, dat in een woning plaatsvond, werden politie-eenheden, ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Van die laatste werd de inzet later geannuleerd.

De politie heeft nog niks bekend gemaakt over de staat of identiteit van het slachtoffer en de situatie rond de steekpartij. Politie en Forensische Opsporing doen onderzoek op de locatie.