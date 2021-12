Zeven jaar cel geëist tegen 21-jarige die man neerschoot in Wateringse Veld om ‘natte wiet’

Als het aan justitie ligt verdwijnt de 21-jarige Hagenaar Chris T. lange tijd achter de tralies. De verdachte gaf toe dat hij een man in zijn been heeft geschoten op het Parijsplein. Maar hij ontkende dat hij daarna nóg twee keer de trekker heeft overgehaald in de drukke winkelstraat, zoals hem ook ten laste wordt gelegd. Het OM eiste woensdag bij de Haagse rechtbank een celstraf van zeven jaar en drie maanden voor een meervoudige poging doodslag. Dat meldt mediapartner Omroep West.

T. vertelde dat hij op 27 oktober vorig jaar een afspraak had gemaakt met een man, die zich ‘de ‘wietprofessor’ noemde, om drugs te kopen. Samen met een kennis ging hij naar de afgesproken plek op het Parijsplein. Daar ontmoette hij twee broers die de drugs bij zich zouden hebben.

‘De wiet was nat, dus daar wilde ik niet voor betalen. We kregen ruzie en voor ik het wist, kreeg ik een wapen in mijn gezicht’, zei de Hagenaar. ‘Er ontstond een worsteling. Ik kreeg het wapen te pakken, maar viel op de grond.’ Zijn kennis zou vervolgens de broers van hem hebben afgeslagen. ‘Een van hen rende daarna op me af. Ik deed mijn ogen dicht en drukte op het wapen.’

Kogels door raam restaurant

Een van de broers werd in zijn bovenbeen geraakt. Een andere kogel kwam in een trapportiek terecht en een derde ging door het raam van restaurant Roti Plaza. T. ontkende dat hij nog twee keer in het wilde weg heeft geschoten. ‘Ik weet zeker dat ik maar één keer heb geklikt.’ De broers verklaarden wat anders. Zo zeiden ze dat ze geen drugs verkochten, maar telefoons te koop hadden aangeboden. Ook was volgens hen T. degene die een wapen bij zich had.

De aanklager vond het ongeloofwaardig dat de verdachte zei dat hij uit noodweer handelde. ‘Hij zat op de grond met het vuurwapen toen hij besloot te schieten op het slachtoffer. Hij had iets anders kunnen doen.’ De officier van justitie nam het T. bovendien erg kwalijk dat hij daarna nog twee schoten had gelost in een drukke winkelstraat.

‘Uit noodweer geschoten’

Behalve voor het schietincident stond T. ook terecht omdat hij vorig jaar zomer twee stroomstootwapens, cocaïne en xtc in zijn woning had liggen. Dat gaf hij toe. Zijn advocaat vroeg om hem daarvoor een werkstraf op te leggen. Wat het schieten betreft, daarvan wil hij dat zijn cliënt vrijuit gaat. Dat gaat namelijk om noodweer, vindt de advocaat. De rechter doet op 22 december uitspraak.