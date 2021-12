Speciale afvalbak in strijd tegen sigarettenafval: ‘Er liggen er soms wel 30 per vierkante meter’

Ministerie boos op HMC na verzekeringsadvies: ‘Kwalijke zet van het ziekenhuis’

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt het ‘kwalijk’ dat Haaglanden Medisch Centrum patiënten oproept om verzekeraars Menzis en VGZ de rug toe te keren. Deze oproep deed het ziekenhuis omdat de onderhandelingen over vergoedingen voor 2022 vastzitten. ‘Het lijkt erop dat patiënt als drukmiddel wordt gebruikt om de onderhandelingen vlot te trekken’, zegt het ministerie tegen mediapartner Omroep West. ‘Wij vinden het een kwalijke zet van het ziekenhuis.’

HMC zegt dat Menzis en VGZ ‘draconische bezuinigingen’ willen doorvoeren. Het budget voor volgend jaar zou met 10 procent omlaag moeten, dat komt neer op zo’n 15 miljoen euro minder. In een verklaring zegt financieel directeur David Voetelink van HMC: ‘Wanneer patiënten in de vertrouwde handen willen blijven van hun behandelaar bij HMC zonder dat zij extra moeten betalen, dan moeten zij voor 31 december 2021 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.’

Op de website van HMC staat een lijstje van zorgverzekeraars waarmee het ziekenhuis in onderhandeling is. Met CZ zijn de afspraken rond, met een boel andere verzekeraars wordt nog gepraat, en Menzis en VGZ hebben een rood bolletje voor de naam staan. Beide verzekeraars zeggen echter nog altijd in gesprek te zijn.

‘Onrust onwenselijk’

Ook Zorgverzekeraars Nederland is niet blij met de oproep. ‘Het is onwenselijk dat er onrust bij verzekerden wordt gecreëerd, en dat gebeurt nu wel’, zegt een woordvoerder. Menzis en VGZ zelf wagen niet aan een kwalificatie van de oproep van HMC. Die verzekeraars laten het bij: ‘Wij voeren onderhandelingen aan de onderhandelingstafel en niet via de media.’

HMC laat in een reactie op de kritiek weten dat ze moeten zorgen voor goede zorg aan de patiënten en dat daar goede medewerkers voor nodig zijn. ‘Hamvraag is: moeten we een slecht contract accepteren of geen contract? Geen contract heeft dit helaas als consequentie’, aldus een woordvoerder van de financieel directeur.

Nederlandse Zorgautoriteit: blijf praten

De Nederlandse Zorgautoriteit is net als Zorgverzekeraars Nederland van mening dat het ‘onwenselijk’ is dat nu patiënten de dupe dreigen te worden van de ruzie tussen twee verzekeraars en het ziekenhuis. Het komt vaker voor dat er discussie ontstaat over vergoedingen, maar dat de patiënt op deze manier als drukmiddel wordt ingezet is vrij uniek zegt een woordvoerder.

Hij zegt te hopen dat de discussie niet nog verder over de rug van patiënten wordt uitgevochten, en dat de partijen in ieder geval met elkaar in gesprek blijven.

LEES OOK: Ziekenhuis HMC roept patiënten op zich niet te verzekeren bij Menzis en VGZ