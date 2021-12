Nieuwjaarsduik Scheveningen gaat niet door: ‘Thuiseditie wegens succes verlengd’

De Nieuwjaarsduik gaat voor het tweede jaar niet door. Dus opnieuw rennen er geen duizenden mensen op Nieuwjaarsdag vanaf het Scheveningse strand de zee in. Dat heeft de organisatie aan mediapartner Omroep West laten weten. In plaats daarvan verstuurt de organisatie ook dit jaar weer blikken met zeewater, zodat mensen op 1 januari thuis toch hun Nieuwjaarsduik kunnen nemen.

Sinds 1965 vindt de Nieuwjaarsduik jaar in, jaar uit plaats op Scheveningen. Het evenement kende al snel veel bezoekers. In de kranten van begin jaren zeventig werd er al gesproken over een traditie. Rond de eeuwwisseling was het zelfs zo’n succes dat er 10.000 mensen naar de badplaats afreisden voor een duik in het zoute zeewater.

In 2022 zal het op 1 januari echter opnieuw rustig zijn op het Scheveningse strand. Voor het tweede jaar op rij gooit corona roet in het eten. ‘Dit was een beetje een no-brainer’, vertelt organisator Alex Schuttert over de beslissing. ‘We waren er klaar voor, maar omdat veel dingen nu dicht zijn is er te veel onzekerheid om het door te laten gaan.’

Alternatief wegens succes verlengd

Schuttert vond het belangrijk om de mensen op tijd te informeren. ‘De Nieuwjaarsduik is een enorme operatie. We hadden nog wel even verder kunnen puzzelen voor een oplossing, maar op een moment moet je concluderen dat het niet kan. Het is natuurlijk enorm jammer, maar we zagen dit wel een beetje aankomen.’

Net als vorig jaar komt er nu een pakket om de Nieuwjaarsduik thuis te vieren. Met speciale blikken gevuld met zeewater. ‘Het pakket was erg gewild en we waren vrij vlot door de blikken heen. Dus vandaar dat we het alternatief wegens succes hebben verlengd’, legt Schuttert uit. ‘De blikken zijn dit jaar ook iets langer gemaakt, zodat de actie echt op alle vlakken verlengd is.’

Vrolijk alternatief

Door het succes van vorig jaar heeft de organisatie het aantal blikken dat te bestellen is, verdubbeld. ‘Iedereen was vorig jaar zo enthousiast, dat we ook dit jaar weer een vrolijk alternatief wilden verzorgen. We hopen dan ook dat veel mensen thuis toch de Nieuwjaarsduik doen.’