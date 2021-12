Opgepakte Hagenaar (21) verdachte van vier overvallen op supermarkten

De 21-jarige Hagenaar die dinsdag werd aangehouden als verdachte van de overval op een supermarkt in Voorburg wordt ook gelinkt aan drie andere overvallen. Dat meldt de politie woensdagmiddag. De andere overvallen vonden plaats in Den Haag en Leidschendam.

Bij de overval in Voorburg, afgelopen maandag, bedreigde de man een medewerker met een mes en ging er vervolgens met een geldbuit vandoor. Het signalement van de man komt overeen met signalementen van eerder soortgelijke zaken, zo zegt de politie nu. ‘Het spoor leidde naar deze verdachte door camerabeelden.’

Op 20 september werd een greep uit de kassa gedaan bij een supermarkt in Leidschendam. Hetzelfde gebeurde twee keer in supermarkten in Den Haag. ‘De man betaalde bij de kassa’s met veel muntgeld en deed vervolgens grepen uit de kassa op het moment dat de caissière de kassalade opende.’ In twee gevallen werd personeel daarbij bedreigd met een mes. De recherche doet verder onderzoek naar de zaken.

