Prinses Amalia neemt zitting in Raad van State: ‘Zal nog veel moeten leren’

Prinses Amalia heeft woensdag officieel zitting genomen in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering. De ceremonie vond plaats in de balzaal van voormalig stadspaleis Paleis Kneuterdijk. De troonopvolger werd door koning Willem-Alexander binnengeleid en hield vervolgens haar eerste toespraak. De troonopvolger noemde het een eer maar stelde ook dat ze nog veel moet leren.

‘Sinds gisteren heb ik, zoals onze grondwet dat plechtig formuleert, ‘van rechtswege zitting in de Raad van State’. En dat heeft alles te maken met het ambt dat op mij wacht. In de verre toekomst, hoop ik’, begon Amalia, die echter ook beseft dat het ‘ook morgen’ kan zijn.

‘Om mijn taak te kunnen vervullen en mij in te zetten voor het koninkrijk, zal ik nog veel moeten leren. Ik realiseer mij hoe weinig ik pas weet over de taken van de overheid, de beoordeling van wetten, het functioneren van het bestuur en de functie van de rechter’, ging Amalia verder. De prinses hoopt na haar studie de vergaderingen van de Raad van State ‘regelmatig’ bij te wonen.

De Prinses van Oranje wordt vandaag binnengeleid in de Raad van State. Ze arriveert samen met haar ouders, Koning Willem-Alexander (voorzitter van de Raad van State) en Koningin Máxima bij Paleis Kneuterdijk. https://t.co/5BLzERCE0G pic.twitter.com/4hEEymLR7O — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) December 8, 2021

Onafhankelijk adviseur van regering en parlement

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Het is in de grondwet vastgelegd dat de beoogd troonopvolger vanaf haar achtiende verjaardag zitting neemt bij de Afdeling advisering. De Koning is voorzitter van de Raad van State, een cermoniële functie. De dagelijkse leiding is in handen van de vicepresident, Thom de Graaf.

Koningin Máxima heeft sinds oktober 2004 zitting in de Raad en in de Afdeling advisering. Amalia mag straks deelnemen aan vergaderingen van de Afdeling advisering. Beiden hebben er echter geen stemrecht.

