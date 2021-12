‘The Mustard Seed’ van Son Mieux is themalied voor 3FM Serious Request

Speciale afvalbak in strijd tegen sigarettenafval: ‘Er liggen er soms wel 30 per vierkante meter’

Op het Anna van Buerenplein is een bijzondere, gele afvalbak speciaal voor sigaretten te vinden. Op de bak staat de stelling ‘pineapple on pizza?’ met een keuze voor ‘yes’ of ‘no’. Een roker kan zijn of haar peuk in de desbetreffende gleuf doen om zo te stemmen op de stelling. Hiermee wil een groep studenten van LUC (Leiden University College) de vervuiling van sigarettenpeuken op de grond tegengaan, want afvalbak die het aantrekkelijker maakt om je opgerookte peuken niet op straat te gooien zou daarbij helpen.

Het idee voor de speciale afvalbak komt overgewaaid uit Groot-Brittannië, waar een zogenoemde Ballot Bin vaker te zien is. ‘Wij hebben dit niet zelf bedacht, maar hebben dit project gevonden -in de UK is een bedrijf wat het bedacht heeft- en wij vonden het een leuk idee om uit te proberen of het ook hier in Nederland, in ieder geval in Den haag, ook zou werken’, legt Mikki Bloem uit in het programma Bob Staat op.

De studenten kwamen op het idee omdat zij in de buurt van hun woning veel peuken op de grond zien liggen vertelt Sarah Welter. ‘Wij wonen op een gebouw van de Leidse campus, dat zit aan het plein wat ook tussen het Centraal Station, de bibliotheek, de Tweede Kamer en Babylon zit. Dat betekent dat iedereen in die gebouwen naar dat plein gaat om te roken. Dat zorgt voor een hoogtepunt in Den Haag waar sigaretten op de grond gegooid worden.’

‘Soms wel 30 peuken per vierkante meter’

De studenten deden daar onderzoek naar, daaruit bleek dat er 3,8 sigaretten per vierkante meter liggen. ‘Maar op sommige plekken liggen er 30 op een vierkante meter. Wij storen ons daaraan. Maar we moeten ook eerlijk toegeven dat het onze eigen vrienden en medestudenten zijn die we dat zien doen.’

‘Ook mijn probleem’

Hoewel ze zelf niet (meer) roken vinden ze dat de afvaloverlast ook hun probleem is om aan te pakken en niet alleen van de rokers zelf. De filters van de sigaretten bevatten gevaarlijk plastic, die komen dan uiteindelijk in de grond terecht. En als het bijvoorbeeld regent kan het wegspoelen naar het water. Op de lange termijn is het ook schadelijk voor de planeet. Het zijn er ook zoveel dat het ook echt schadelijk is. Daarom vind ik ook dat het mijn probleem is’, zegt Mikki.

Prullenbak als motivatie

‘Ik stoor me eraan als ik zie dat iemand zijn sigaret zo makkelijk op de grond gooit. Dan denk ik: zou je dat ook doen met een plastic flesje? Met sigaretten lijkt het te zijn dat het normaal is. We willen gewoon graag dat dat genormaliseerde gedrag verandert.’ Sarah: ‘Ik denk dat een prullenbak een motivatie kan zijn.’ Door het filter weg te gooien neem je deel aan de stemming.

Annanas op pizza? ‘Nee wel de winnaar’

De studenten legen die nieuwe afvalbak zelf, dat gebeurt na ongeveer een week. in samenspraak met medestudenten wordt er een nieuwe stelling gekozen die dan een week boven de bak te zien zal zijn. Nu is er de vraag ‘pinapple on pizza. ‘Over het algemeen is nee wel de winnaar.’

De studenten hebben de hoop dat de speciale bakken breder in de stad zullen worden ingezet. ‘Dat hopen we wel, We zijn in contact met de gemeente en duurzame partners. Wij doen dit project een aantal weken op school en we hopen het door te geven aan een partnerorganisatie. Hopelijk ga je er binnenkort meer zien in de stad.’