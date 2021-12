Stadsbestuur wil weer grondbeleid voeren om te sturen op ‘gewenste ontwikkelingen’ in de stad

Het stadsbestuur wil weer meer invloed krijgen op hoe de stad eruit ziet. Daarom wil ze weer actief grondbeleid gaan voeren. Met het aankopen van gronden wil ze kunnen sturen op ‘gewenste ontwikkelingen’ zoals betaalbare woningbouw en voorzieningen. Daarnaast krijgt ze meer mogelijkheden om panden waar ondermijnende activiteiten plaatsvinden op te kopen, dat geldt ook wanneer er sprake is van hardnekkige leegstand.

‘Den Haag heeft weinig grond en weinig eigen grond. In tijden van economische neergang waren we al lang blij dat er bouwontwikkelingen plaatsvonden. Nu is het omgekeerd. Het is alle hens aan dek om er voor te zorgen dat wat gebouwd wordt bijdraagt aan een betaalbare en leefbare stad’, zegt wethouder Martijn Balster (Wonen, PvdA). ‘Via het grondbeleid zal de gemeente hier de komende jaren meer sturing aan geven. Betaalbaar bouwen als norm, is dan gemakkelijker op te leggen.’

‘We passen actief grondbeleid of de actieve verwerving van grond en panden al op kleine schaal toe. Denk bijvoorbeeld aan gebieden als de Van Baerlestraat en de Weimarstraat en omgeving waar we plannen voor hebben. Daar komen we soms flinke misstanden tegen. Om echt het tij te keren zal het daar nodig zijn om panden op te kopen en te sturen op een gewenste nieuwe ontwikkeling.’

Nieuw stadsbestuur

Een nieuw stadsbestuur zal de kas moeten vullen om dit grondbeleid mogelijk te gaan maken. Om haar ambities voor het kopen van gronden mogelijk te maken moet er in de toekomst een reserve aangelegd worden die strategische aankopen mogelijk maken. Daarnaast hoopt ze dat, bij gelegenheid, de rijksoverheid meedoet met haar plannen.