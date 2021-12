Speciale afvalbak in strijd tegen sigarettenafval: ‘Er liggen er soms wel 30 per vierkante meter’

‘The Mustard Seed’ van Son Mieux is themalied voor 3FM Serious Request

Het nummer ‘The Mustard Seed’ van Son Mieux zal in de week voor kerst vaak te horen zijn op NPO 3FM. Woensdag werd bekend dat het nummer van Son Mieux verkozen is tot themalied van Serious Request, de jaarlijkse actieweek van de publieke zender. ‘Vereerd om onderdeel te zijn van het prachtige doel van dit jaar’, schrijft de band op Facebook.

‘Mosterdzaad. Het is een eeuwenoud symbool, het is het kleinste zaadje maar er komt wel een gigantische boom uit. In mijn leven is die symbool gaan staan voor dat iets heel kleins kan uitgroeien tot iets heel groots’, zegt frontman Camiel Meiresonne over het nummer. Volgens dj Sander Hoogendoorn past het nummer goed bij het doel van de actie.

De zender zamelt dit jaar geld in voor het Wereld Natuurfonds (WNF). Vanuit het Glazen Huis in Amersfoort worden verzoekplaten voor geld gedraaid. Met de opbrengst kan het WNF de regenwouden van Zuid-Amerika beschermen en herstellen.

LEES OOK: Een nieuw album én een bijna uitverkochte clubtour: Son Mieux komt harder terug dan ooit