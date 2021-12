Zeestraat krijgt metamorfose: meer ruimte voor de fiets, drempels en bredere stoep

De Zeestraat staat een forse herinrichting wachten waarmee de straat moet aansluiten op de sterfietsroute Scheveningen-dorp, een route die loopt via de Scheveningseweg. Dat betekent dat het huidige straatbeeld een metamorfose zal ondergaan waarbij veel asfalt zal verdwijnen, zo blijkt uit de plannen van het stadsbestuur. Ook moet het gebied meer aansluiten bij de paleis naar paleis route.

‘Nu is de weg nog een volle plak asfalt en voel je je als fietser niet altijd veilig en daarom gaan we dit veranderen’, aldus wethouder Robert van Asten (D66). Met haar plannen wil het stadsbestuur een ‘fietsvriendelijke route ter stimulering van het fietsgebruik’ realiseren. Mede daarom zal de straat een maximale snelheid van 30 kilometer per uur krijgen.

Met de herinrichting moet de Zeestraat beter aansluiten bij het Noordeinde, wat in 2018 werd heringericht. ‘De binnenstadsfeer wordt hiermee over de noordelijke stadsgracht gehaald.’ De straat is nu al onderdeel van de paleis naar paleis route en moet met de herinrichting bijdragen aan ‘een toeristische en culturele looproute vanaf paleis Noordeinde, via het Noordeinde en de Zeestraat richting Vredespaleis’. In de Zeestraat zelf zijn onder meer Panorama Mesdag en museum Beeld en Geluid Den Haag te vinden.

Over de Laan van Meerdervoort komt een oversteekplaats inclusief voetgangerseiland toegevoegd om de veiligheid te verbeteren. De Zeestraat zelf krijgt een klinkerbestrating in plaats van het huidige asfalt, de weg zal worden versmald en het trottoir zal breder worden. Daarnaast komen er drempels in de straat om de snelheid te remmen.

De werkzaamheden staan gepland voor het vierde kwartaal van 2023.