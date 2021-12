Bewoners balen dat raamprostitutie niet verhuist: ‘Mijn vrouw wil ’s avonds niet naar buiten’

De verhuizing van de raamprostitutie naar een erotisch centrum bij het Centraal Station gaat niet door. Bewoners en ondernemers van de wijk balen. ‘Als het gaat schemeren slaat de sfeer om’, zegt bewoner André Vellekoop.

Asociaal parkeren, wachtende auto’s in de Wagenstraat, met hoge snelheid door de wijk rijden en drank- en drugsgebruik. Wonen in de buurt van de Doubletstraat betekent veel overlast voor bewoners. ‘Mijn vrouw wil na 8 uur ’s avonds niet meer naar buiten, want als vrouw word je er vies aangekeken. Het is ook niet fijn thuiskomen met mijn kinderen’, zegt Vellekoop.

Dat merkt ook Jerry Johansson, eigenaar van restaurant Kaai 13 aan de Dunne Bierkade. ‘Groepjes mensen die langs het terras lopen en op de grond spugen, ze gooien blikjes op de grond, pissen tegen gevels en kijken vies naar dames op het terras en mijn personeel.’

Doodzonde

Ook het vele autoverkeer is een doorn in het oog. ‘De schaarse plekken zijn continu bezet door kort parkeren. Dat begint al bij de Wagenstraat, daar zie ik regelmatig dat mensen met z’n tweeën in de auto met knipperlichten aan zitten te wachten totdat een vriend van hun klaar is in de Doubletstraat’, zegt Johansson.

Bewoners en ondernemers hoopten dan ook dat de prostituees zouden verhuizen. ‘We waren blij met het plan van de gemeente, dat het wordt afgeblazen is doodzonde’, zegt Vellekoop. ‘Het is klote dat het niet zomaar te verplaatsen is, maar soms moet je als gemeentebestuur slagvaardig zijn en de consequenties aanvaarden. Eigenlijk hadden ze tijdens de lockdown moeten verplaatsen, want toen waren de straten gesloten’, zegt Johansson.

Rustige lockdown

De lockdown was voor bewoners een oase van rust. Merkte ook Marieke de Jong, van wijkvereniging Het Oude Centrum. ‘De straat was dicht. Daarmee merk je wat het voor zo’n wijk betekent.’ Zo viel het buurtbewoners op dat het stil was ’s nachts. ‘Geen dreunende boxen uit een auto die staat te wachten.’

Dat merkte ook Vellekoop. ‘We hebben erg genoten van de eerste en tweede lockdown, het was een verademing. Ondertussen alweer beetje te veel aan gewend helaas.’

‘Schandvlek op de stad’

De Jong was niet per se voorstander van het verplaatsen van de prostitutie, maar eerder van het helemaal afschaffen van de raamprostitutie. ‘Dit hoeft helemaal nergens, raamprostitutie hoort niet meer in de 21ste eeuw. Het is verre van vrouwvriendelijk, het is misdadig. Een schandvlek op de stad Den Haag. Verplaatsing is geen vooruitgang, het moet gewoon stoppen.’

Eigenaar BINK36 opgelucht

Wie wel blij is dat de raamprostitutie niet verhuist is Edward de Kroes, eigenaar van bedrijfsverzamelgebouw BINK36. Drieënhalf jaar lang streed De Kroes tegen de komst van het erotisch centrum. De gemeente wilde zijn grond onteigenen om toegang te krijgen naar de sporendriehoek. Daardoor zou hij zijn bedrijventerrein moeten openstellen.

‘Normaal zijn de hekken ’s nachts dicht. Maar als mensen zich daar gaan ophouden is dat niet positief voor mijn huurders. Die durven dan ’s avonds niet meer alleen naar huis’, zegt hij in Bob Staat Op.

Champagne

Sinds De Kroes achter de plannen kwam, heeft hij geprobeerd die tegen te houden. ‘Ik ben drie jaar bezig geweest met strijden tegen de gemeente, dus ik was heel blij.’ De Kroes heeft nooit opgegeven. ‘Dat zit niet in mijn karakter. Ik ben blijven doorgaan en uitgegaan van mijn eigen kracht. Ik had nooit verwacht dat het nu afgelopen zou zijn. Ik verwachtte nog wel twee of drie jaar bezig te zijn.’

Toen woensdag bekend werd dat de prostituees niet gaan verhuizen ging bij De Kroes de champagne open. ‘Na drie jaar vechten is het opgelost. Het voelde als het winnen van de Champions League-finale. Het is de beste finale die ik ooit heb gespeeld. We gaan goed de kerst in.’

Wat nu?

Het plan van het erotisch centrum bleek volgens projectontwikkelaar Heijmans niet haalbaar. Er waren grote risico’s, zoals het feit dat het bij de grond van de Sporendriehoek om erfpacht gaat. Over 25 jaar kan de NS de grond weer opeisen en dat kan betekenen dat het erotisch centrum weer moet vertrekken.

De gemeenteraad wil nu dat er een onderzoek komt naar alternatieve oplossingen. Daarvoor wordt gekeken naar een motie van Hart voor Den Haag/Groep de Mos die een paar weken geleden is aangenomen. Daarin staat dat de mogelijkheden bekeken moeten worden van clustering van de twee prostitutiestraten in de Geleenstraat.