Dode man (69) gevonden in huis Regentessekwartier

In een huis in de Wattstraat in het Regentessekwartier is woensdagmiddag het lichaam van een 69-jarige man gevonden. Dat meldt de politie donderdagochtend. Hulpdiensten kwam om 13.45 uur af op een melding van een steekpartij. De politie kan niet zeggen of de man is doodgestoken.

Bij de woning aangekomen vonden agenten het slachtoffer. Rechercheurs hebben in de nacht van woensdag op donderdag uitgebreid onderzoek gedaan in het huis. De politie roept getuigen op zich te melden.

Aan de Wattstraat #DenHaag kregen wij woensdagmiddag 8 december een melding van een steekincident. Wij troffen daar een overleden 69-jarige man aan. Wij doen uitgebreid onderzoek naar de toedracht van zijn overlijden. Iets gehoord/gezien? Bel 0900-8844 of anoniem 0800-7000. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) December 9, 2021

Foto: Regio15