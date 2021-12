Kersttuin van woonzorgcentrum geeft bewoners blij gevoel: ‘Je vergeet even alles’

‘Voor een heerlijk kerstdiner’: ondernemers Haagse Markt geven ‘Kerst-Vers Bigshopper’ aan klanten voedselbank

Een volle tas met versproducten en feeststol voor een smakelijk diner: voor de vierde keer op rij stellen ondernemers van de Haagse Markt een pakket samen voor klanten van de voedselbank. Met deze ‘Kerst-Vers Bigshopper’ hopen zij zo veel mogelijk mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, een fijne kerst te bezorgen.

Welvaart moet je delen, leerde Appie el Massaoudi als kind. Als ondernemer op de Haagse Markt weet hij als geen ander wat er in de buurt speelt en met de Kerst-Vers Bigshopper hoopt hij de mensen in ‘soms schrijnende situaties’ een lichtpuntje te geven. ‘Sommige mensen belanden onverhoopt in een situatie waarin de voedselbank ineens de enige optie is, zij schamen zich ook vaak om daar te komen.’ Juist zij verdienen dat ultieme kerstgevoel, vindt El Massaoudi.

Mark Rutte

Aan de ‘onzichtbaarheid’ van de voedselbanken hoopt El Massaoudi ook geleidelijk een einde te kunnen maken. ‘Je hoort vaak vage verhalen, maar met dit pakket hopen we de voedselbanken een gezicht te kunnen geven. We gaan dan ook echt in gesprek met de mensen daar.’

Niet alleen ondernemers laten hun betrokkenheid merken, de actie trekt ook aandacht van de lokale politiek. Wethouders en raadsleden helpen vlak voor kerst met het vullen van de Bigshoppers. ‘Vorig jaar hadden we zelfs Mark Rutte als mystery guest. Dit jaar weten we nog niet wie dat is, maar laat dat maar een mysterie zijn’, lacht El Massaoudi.

Met heel Den Haag

Op vrijdag 24 december kunnen klanten van voedselbanken rondom de Haagse Markt een Kerst-Vers Bigshopper krijgen. Maar daar blijft het niet bij. ‘Er is koffie, warme chocolademelk, gebak en er zijn oliebollen; het wordt echt een feestje.’

Ondertussen zijn donaties nog steeds welkom. ‘Als mensen nou een kerstpakket zelf niet gebruiken of nog er nog iets uit overhouden, dat kunnen we altijd gebruiken. Dan gaat het echt om eten en geen geld, maar we willen het graag met zijn allen doen. Ik zie het dan ook niet als initiatief van mij, maar van heel Den Haag.’