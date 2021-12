Kersttuin van woonzorgcentrum geeft bewoners blij gevoel: ‘Je vergeet even alles’

Rendieren, sneeuwpoppen, twinkelverlichting en ongeveer zestig meter aan netten met lampjes in de struiken. De binnentuin van woonzorgcentrum Swaenensteyn in Leyenburg is helemaal in de kerstsfeer. De bewoners vinden het geweldig. ‘Het geeft mij een happygevoel’.

‘Ik voel mij helemaal in de kerstsfeer’, zegt mevrouw Vervest terwijl ze wordt rondgereden door de tuin. Mevrouw Pruijs rijdt achter haar aan. ‘Alles is zo sfeervol gemaakt. Ik vind het echt heel mooi.’

Vorig jaar was de tuin ook al zo versierd. Toen was er door corona geen kerstviering in het zorgtehuis en wilden de medewerkers iets doen om het toch gezellig te maken. Dit jaar lijkt er weinig aan die situatie veranderd te zijn. ‘Het is nu ook spannend of de kerstdiners door kunnen gaan met bezoekers’, zegt Rutger van Linden. Hij is een van de initiatiefnemers van de kersttuin.

De kerstversiering in de binnentuin is alleen voor de bewoners van het zorgcentrum. De tuin is namelijk niet openbaar toegankelijk. Als je hem toch wil zien, bekijk dan onderstaande reportage.