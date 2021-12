Meer ruimte voor fietsers, groen en terrassen in nieuwe Badhuisstraat

De verkeersveiligheid moet verbeteren en de Badhuisstraat moet een ‘noodzakelijke kwaliteitsimpuls’ krijgen. Dat blijkt uit plannen van het stadsbestuur voor de herinrichting. In het voorontwerp is meer ruimte voor de fiets, groen en meer ruimte voor terrassen of ontmoetingsplaatsen. Het plan kost bijna twee miljoen euro.

In de plannen krijgt de fietser meer ruimte in de straat. Zij kunnen nog in twee richtingen rijden, voor automobilisten geldt eenrichtingsverkeer. Er blijft ruimte om te parkeren, zowel voor fiets als auto, en er komen meer bomen in de straat. Waar de weg wordt versmald zal ook een maximumsnelheid gelden van 30 kilometer per uur. Daarnaast zal de weg uit klinkers bestaan in plaats van asfalt.

Ook de straatverlichting zal veranderen: ‘Voor de verlichting wordt de verlengde versie van de klassieke Haagse mast voorgesteld, zoals ook op de Frederik Hendriklaan is toegepast. Met deze mast is het goed mogelijk in de toekomst Smart City functionaliteiten toe te voegen.’

De werkzaamheden staan gepland vanaf halverwege 2023.