‘Zwijnenstal’ bij parkeerterrein Wateringse Veld: ‘Afvalhufters zetten troep naast hun auto neer’

De rotzooi die te vinden is bij het parkeerterrein bij de Sylvain Poonsstraat in Wateringse Veld is Hart voor Den Haag/Groep de Mos een doorn in het oog. ‘Het is een zwijnenstal en daar moet wat aan gebeuren’, vindt raadslid Arjen Dubbelaar. Hoewel de gemeente eerder stelde er niet voor verantwoordelijk te zijn voor het terrein vindt Dubbelaar dat dat wel het geval is.

De partij vroeg eerder, na klachten uit de omgeving, al aandacht voor het parkeerterrein toen een deel was afgezet voor bouwmaterialen. Die hekken zijn nu weggehaald, maar het opruimen van de rommel heeft men nog niet zien gebeuren, zo stelt de partij. ‘Het terrein en de struiken er omheen liggen bezaaid met rommel en etensresten en dat trekt ongedierte aan. Het stadhuis moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Door zo’n verwaarloosde indruk trekt het nog meer vuil aan en dat willen wij niet.’

Het terrein wordt breed gebruikt door bewoners en bezoekers van sportverenigingen, zo stelt Dubbelaar. ‘Het heeft een belangrijke functie voor het Wateringse Veld.’ Daarom heeft hij schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Daarin vraagt hij onder meer wanneer er opgeruimd zal worden en of er afspraken zijn met naastgelegen bedrijven over het schoonhouden van het terrein.

Camera’s

‘Het parkeerterrein wordt ook gebruikt door klanten van KFC Wateringen, dat is te zien aan het afval wat op straat ligt. Dit wordt soms gewoon naast de auto neergezet door afvalhufters. Waarom geen camera ophangen zodat de schoonmaakkosten in rekening gebracht kunnen worden?’ Eerder dit jaar gingen partijleden zelf aan de slag om het terrein op te ruimen. ‘Dat kan toch niet de bedoeling zijn, dat we het zelf moeten doen?’

Industrieterrein Plaspoelpolder

Op eerdere vragen van de partij liet het stadsbestuur weten dat het parkeerterrein een ‘openbare ruimte in privé-eigendom’ is waar ze geen afvalvoorzieningen of camera’s zal plaatsen. ‘Dat parkeerterrein is eigendom van IPP (Industrieterrein Plaspoelpolder) waar de gemeente, samen met Rijswijk, aandeelhouder van is’, zegt Dubbelaar. Daarom staat er nu ook een vraag in waarin hij refereert aan de gemeenschappelijke regeling. ‘Daar staat letterlijk in dat IPP niet verantwoordelijk is voor opruimen en het onderhoud.’