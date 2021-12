‘De aanhouder wint’: toch ruimte voor skaters op vernieuwd Spuiplein

Na veel lobbyen en actievoeren krijgen skaters toch een eigen plek op het nieuwe Spuiplein. Die zal voor de trappen van het Mercure Hotel worden ingericht en ook van de onderste twee treden mogen ze gebruikmaken. ‘We hebben gewonnen’, zegt David Schoch, die zich het afgelopen jaar hard heeft gemaakt voor een skateplek op het plein die zo belangrijk is voor de skatecultuur.

In de renovatieplannen voor het Spuiplein leek lange tijd geen plek voor de skaters die zich er door de jaren heen hebben ‘gevestigd’. Ondanks dat het ze was beloofd mee te mogen praten over de herinrichting van het plein, zou het gladde natuursteen plaatsmaken voor gravel, een grindondergrond die skaten haast onmogelijk zou maken.

Plan A

Maar in het nieuwe plan komt de gemeente erop terug. De skaters krijgen niet alleen een eigen stek, maar krijgen zelfs inspraak in van welk materiaal de ondergrond wordt. ‘Dat was voor ons eigenlijk het belangrijkst’, zegt David. ‘Er is veel gedoe over geweest, maar we gaan binnenkort zelfs met de architect zitten om te kijken naar de mogelijkheden. Dat voelt wel echt als winnen.’

Ook Remco Stolze is geregeld met zijn skateboard te vinden op het Spuiplein en voerde afgelopen jaar actie voor het behoud van de plek die volgens hem onmisbaar is in de Haagse skatecultuur. ‘Ik denk dat de gemeente niet weet hoe belangrijk die cultuur is in de stad. Onze demonstraties hebben laten zien wat voor impact we kunnen maken. Iedereen van jong tot oud die zich er hard voor wilde maken was erbij, dat was echt kicken.’

De Haagse skategemeenschap beet zich dan ook stevig vast in ‘plan A’ – het behoud van een plek op het Spuiplein – en liet niet meer los. Remco: ‘Ik denk niet dat we in het begin serieus werden genomen. De gemeente wilde gelijk op zoek naar een alternatief, maar daar gingen we niet mee akkoord. Toen hebben we alles op alles gezet om plan A te realiseren en dat is gelukt.’

Ontmoetingsplek

Dit bewijst dat je met een afwijzing dan ook niet altijd genoegen hoeft te nemen, geeft David aan. ‘De politieke mensen in de stad zijn er voor jou en als je één, twee of drie keer een ‘nee’ te horen krijgt, hoeft dat nog steeds niet echt ‘nee’ te betekenen. Dan moet je juist laten zien dat je het wél voor elkaar kan krijgen. De aanhouder wint.’

Haagse skaters zijn alles behalve onbekend met de aangewezen skateplek, die voor hen meer is dan een stenen ondergrond om trucjes op te oefenen. ‘We skaten hier al 25 jaar’, zegt Robin, die in het begin van zijn ‘skateloopbaan’ op het Spuiplein vrienden voor het leven maakte. ‘Het is echt die centrale plek in de stad waar je begint met skaten. Het is een ontmoetingsplek voor ons en juist daarom zo belangrijk voor de gemeenschap.’

Nieuwe Spuiplein

In 2022 moet gestart worden met de bouw van het vernieuwde Spuiplein, waarna in 2023 de skateplek gerealiseerd zou zijn. In de tussentijd geniet het drietal van de skateparken en andere mogelijkheden in de stad, maar kunnen ze niet wachten hun nieuwe stulpje te ‘betrekken’. ‘Het straatskaten en gebruikmaken van de omgeving is heel belangrijk voor de cultuur. Dat is voor buitenstaanders soms moeilijk te begrijpen, maar gelukkig is het gelukt om het over te brengen’, aldus Robin.