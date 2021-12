Joyce is wanhoop nabij na vier auto-inbraken in parkeergarage Leyweg

DI-RECT sluit tour af met optreden in cultuurcomplex Amare

De tour van de Haagse band DI-RECT wordt afgesloten in de concertzaal in cultuurcomplex Amare aan het Spui. Dat heeft Amare in de nacht van donderdag op vrijdag bekendgemaakt.

De band staat op donderdag 14 april 2022 om 20.00 uur in de concertzaal. Het is de afsluiting van de tour, die logischerwijs in de thuisstad van de band plaatsvindt. Het concert in Amare wordt georganiseerd in samenwerking met PAARD.

De kaartverkoop start op vrijdag 10 december om 10.00 uur via de website van Amare. ‘Zorg dat je er op tijd bij bent’, waarschuwt de organisatie.

Ahoy

DI-RECT heeft een bijzonder jaar achter de rug. In oktober stond de band met twee jubileumconcerten in de Rotterdamse locatie. ‘We zijn heel erg trots dat we na 21 jaar zo’n show hebben kunnen neerzetten’, vertelde een ietwat schorre Jamie Westland in Haags Bakkie enthousiast over de concerten. ‘Je ziet je eigen kaartenkopers rennen om vooraan te kunnen staan. Dat heb ik twee dagen heel sneaky kunnen zien en dat was voor mij een moment van: oh, fuck. Het is gewoon onze eigen show, met onze eigen mensen.’ Op zaterdag 22 oktober 2022 geeft de band weer een concert in Ahoy.

