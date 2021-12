Haagse Invloeden: Peter Kanne (I&O Research) en hoogleraar Arjen Boin over vaccinatieplicht, D66 en Groep de Mos over campagne

Te gast in Haagse Invloeden op zaterdag 11 december: Peter Kanne, senior onderzoeksadviseur I&O Research en Arjen Boin, hoogleraar Publieke Instituties en Openbaar Bestuur. En in de rubriek Campagne, campagneleider Caroline Verduin (D66 Den Haag) en campagneleider Coen Bom (Groep de Mos).

Stevenen we af op een vaccinatieplicht in Nederland? Peter Kanne van I&O Research onderzocht hoe Nederlanders daar op dit moment naar kijken. Deze week kwam uit zijn onderzoek dat er op dit moment nog geen meerderheid voor is, tegelijkertijd ziet hij het begrip van gevaccineerden voor de keus van ongevaccineerden dalen. Hoogleraar Arjen Boin, onder meer expert in rampenbestrijding, is tegen een vaccinatieplicht en vindt dat het kabinet op andere manieren ongevaccineerden moet overtuigen.

En met Caroline en Coen blikken we vooruit op de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Vorige week zijn we begonnen met de nieuwe rubriek. In de rubriek ‘De Campagne’ bespreken we wekelijks wat luisteraars en campagneleiders opvalt in de campagne in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Wie heeft de creatiefste campagne? Wie maakt een uitglijder? Wie heeft moeite met spelling op social media? Wie heeft de meest aansprekende campagneslogan? Welke folder springt er het meeste uit? Welke onvoorziene omstandigheden beïnvloeden de campagne? Enzovoorts. Maar ook: hoe wordt er campagne gevoerd en hoe wordt hiermee omgegaan tijdens strenge coronamaatregelen? Hoe wordt de Haagse inwoner bereikt? En hoe beoordelen campagneleiders elkaars campagne?

In de rubriek ‘De Campagne’ bespreken we dus elke week wat opvalt. Dit doen we met luisteraars van Den Haag FM, campagneleiders, bekende oud-campagneleiders en communicatiedeskundigen.

En er staat wat op het spel. Niet alleen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen natuurlijk maar ook de (volgend jaar voor het eerst uitgereikte) Den Haag FM-juryprijs: ‘Campagnewinnaar Gemeenteraadsverkiezingen 2022’. Deze wordt uitgereikt op 17 maart en wordt bepaald door een vakjury. Binnenkort wordt de jury bekendgemaakt.

Haagse Invloeden

Elke zaterdag 10-11 uur

Live vanuit de bibliotheek aan het Spui