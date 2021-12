Haagse Invloeden: Peter Kanne (I&O Research) en hoogleraar Arjen Boin over vaccinatieplicht, D66 en Groep de Mos over campagne

Haagse Stadspartij kiest voor frisse gezichten, gemiddelde leeftijd top-10 onder de 38 jaar

In de top van de kandidatenlijst van de Haagse Stadspartij (HSP) voor de gemeenteraadsverkiezingen staan vooral jonge en nieuwe gezichten. Na lijsttrekker Fatima Faïd staat fractievertegenwoordiger Tim de Boer op plek 2. Hij is flink geklommen op de lijst, want vier jaar geleden stond hij nog op plek 17. De gemiddelde leeftijd van de top-10 is 37,8 jaar. Daarmee is de lijst relatief jong.

De lijst is vrijdagavond op de algemene ledenvergadering van de Haagse Stadspartij aangenomen. Lijsttrekker Faïd noemt het ‘een mooie, diverse activistische lijst’. Ze ziet de verkiezingen in maart volgend jaar met vertrouwen tegemoet: ‘Den Haag, here we come!’ De lijsttrekker spreekt de hoop uit dat de HSP met deze lijst minimaal vijf zetels behaalt.

De top van de lijst is vrijwel volledig vernieuwd. Naast De Boer staan er veel nieuwe namen in de top-10: Courtney Chisholm (3), Yussuf Abdi (4), Gezal Karabekir (5), Black Lives Matter Den Haag-voorvrouw Levi Ommen (7), Valentijn Jacobs (8), schrijfster Kim Heijdenrijk (9) en Den Haag in Transitie-oprichter Jay Navarro (10).

Bekende namen

Huidig gemeenteraadslid Peter Bos staat op plek 6. Daarmee is zijn terugkeer in de raad onzeker, als de HSP op het huidige aantal van drie zetels blijft.

Onder de lijstduwers staan opvallende en bekende namen, onder wie oud-partijvoorzitter Hanno van Megchelen (30), Olave Basabose (31, vier jaar geleden nog op plek 10) en ex-Den Haag FM-presentator Justin Verkijk (32).

Joris Wijsmuller niet op kandidatenlijst

Oud-partijleider en huidig raadslid Joris Wijsmuller staat niet op de lijst. Hij verlaat na de verkiezingen na bijna 25 jaar de Haagse gemeentepolitiek.

