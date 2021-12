Joos kwam uit de kast als non-binair: ‘Ik had het veel eerder kunnen zeggen’

Draag vandaag iets paars, want het is Paarse Vrijdag. De dag die in het teken staat van de queer-community. Joos is non-binair en nog maar net uit de kast. ‘Op mijn zevende had ik door dat ik anders was. Een jaar geleden kwam ik erachter dat ik non-binair ben.’ Het is een lange weg geweest voor Joos.

Joos’ ouders reageerden positief op de coming out. ‘Het is heel spannend. Je weet dat ze er waarschijnlijk op een goede manier instaan, maar het is toch spannend. Daarom wacht je er snel te lang mee. Ik had het veel eerder kunnen zeggen’, vertelt Joos in Bob Staat Op. ‘Je maakt het voor jezelf spannender dan het is.’

Queer-jongeren voelen bijna drie keer zo vaak ongelukkig als heteroseksuele jongeren, dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Joos herkent dat. ‘Elke dag heb je wel een keer dat gevoel. Ik hoor er niet bij, wie ben ik, wat doe ik op deze wereld, ik ben niet goed genoeg. Het is de ene dag sterker dan de andere, maar wel vaak aanwezig.’

‘Ik ben goed genoeg’

Nu Joos uit de kast is, is dat dat minder. ‘Omdat ik mezelf beter ken. Dan kan je jezelf beter plaatsen in de wereld. Ik ben goed genoeg, mensen moeten mij accepteren zoals ik ben. Mensen die dat niet doen maken zelf een fout.’

Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt in de binaire gendercategorie├źn man of vrouw en zich beter voelt bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit.

Joos was eerder uit de kast gekomen als het normaler was. Daar hoort bij dat je veel vragen krijgt van je omgeving. ‘Daar moet je op voorbereid zijn. Die vragen moet je wel kunnen beantwoorden en je moet sterk in je schoenen staan. Het kost tijd tot je de stap gezet hebt.’

LHBTIQ+

Paarse Vrijdag helpt hierbij. Het is voor de heel queer-community, zegt Sebastiaan de Graaf van The Hague Pride. ‘Een vangnet en een veilige omgeving zijn belangrijk om uit de kast te komen. Vooral onder de jeugd, als je nog aan het ontdekken bent wie en wat je bent. Het is belangrijk dat je omgeving steun bied. Daar is Paarse Vrijdag voor. Hoe ga je ermee om en hoe bied je een luisterend oor?’

Seksualiteit en genderidentiteit wordt volgens De Graaf vaak op een hoop gegooid. ‘Vroeger ging het vooral over de gayscene. Een gaybar was een gaybar, nu is het een queerbar.’ Nu is er meer aandacht voor gender. ‘Non-binair bestond wel, maar we wisten niet wat het was. Dat was een struggle voor mensen die het zijn.’ Nu wordt het steeds bekender, mede dankzij de afkorting LHBTIQ+. ‘Er wordt vaak een grapje over gemaakt, dat er steeds een letter bij komt. Maar achter elke letter zit een persoon.’

Queer support Den Haag

Vanwege Paarse Vrijdag heeft de gemeente Den Haag een speciale website gelanceerd met een zogeheten digitale sociale kaart ‘Queer support Den Haag’ . Het biedt een overzicht van organisaties die informatie en advies bieden aan queerpersonen. Zo kunnen mensen er straatintimidatie melden en slachtoffers kunnen ondersteuning krijgen.

‘Positieve aandacht voor seksuele, sekse en genderdiversiteit op scholen is ontzettend nodig. Solidair met de Haagse queer gemeenschap, jezelf kunnen zijn en de ander accepteren, dat vindt het stadsbestuur belangrijk’, zegt wethouder Arjen Kapteijns.

LEES OOK: Zwangere non-binaire Ryan wil geen moeder genoemd worden en stapt naar de rechter om geboorteakte