Joyce is wanhoop nabij na vier auto-inbraken in parkeergarage Leyweg

Al vier keer werd Joyce slachtoffer van auto-inbraak in de parkeergarage bij het HagaZiekenhuis. Als bewoner van nieuwbouwcomplex De Schoone Ley heeft ze een vergunning voor de garage. Sinds begin november is daar zeker twaalf keer bij auto’s ingebroken. Joyce had extra veel pech: ‘Het is om wanhopig van te worden. Waar moet ik mijn auto nu veilig parkeren?’

De autodief heeft aan de bijrijderskant het slot van Joyce’ auto kapot geboord. ‘Ze hebben mijn zonnebril meegenomen, maar verder lag er niks van waarde.’ De dief heeft wel haar auto behoorlijk overhoop gehaald. ‘De rommel die ze maken is verschrikkelijk.’

Na de inbraak stond de auto voor de reparatie twee weken bij de garage, omdat het nieuwe slot besteld moest worden. Toen ze haar auto net een paar dagen terug had was het weer raak. ‘En dan begint het verhaal weer opnieuw. Je moet de autogarage bellen, aangifte doen, een schadeformulier invullen.’ In totaal is er nu al vier keer bij Joyce ingebroken. Ook klagen bewoners over slapende zwervers in de garage.

Twaalf aangiftes

En ze is niet de enige gedupeerde. Sinds begin november zijn er bij de politie Den Haag twaalf aangiftes binnengekomen over auto-inbraken in de garage. De politie laat weten extra te surveilleren. Bij de ingang van de garage hangen briefjes met de tekst: ‘Inbrekers scannen de aanwezigheid van elektronica in uw auto. Laat geen laptop, tablet en/of telefoon in uw auto achter’.

APCOA, de eigenaar van de garage, laat weten de inbraken ‘buitengewoon vervelend’ te vinden. ‘We willen hier zo snel mogelijk van af’, zegt managing director Carlo Barten. Het bedrijf heeft goed contact met de politie. ‘We hebben ontdekt dat dieven de nooduitgang gebruiken, dus daar komen anti-inbraakstrips. Ook wordt het aantal camera’s uitgebreid.’ Hoewel APCOA uit ervaring ook weet dat inbrekers altijd trucs weten om de camera’s te omzeilen.

‘Kost me een vermogen’

Joyce is de wanhoop nabij. ‘Een inbraak is al erg, maar nu is het achter elkaar.’ Ze heeft het idee dat haar auto niet meer veilig staat. ‘Ik weet niet waar ik moet parkeren, je denkt in de garage goed te staan. Wat moet ik straks? Weer geld uitgeven? Ik kan aan de gang blijven, dat kost me een vermogen.’

Ze zou graag zien dat auto’s van bewoners veilig staan in de garage. Bewoners van de sociale huur kunnen hun auto parkeren in het publieke deel van de garage. Wie een koopwoning in het complex heeft, heeft toegang tot een aparte garage. Joyce zou ook graag in een apart gedeelte parkeren. ‘Bezoekers van het ziekenhuis komen en gaan, maar auto’s van bewoners staan er dag en nacht. Een optie is dat ze een soort hek plaatsen.’

Dat zit er volgens APCOA niet in. ‘Het is een publieke garage dus zal je nooit stukken afscheiden. Het is niet logisch dat het gesplitst gaat worden, dat ligt niet in de lijn der verwachting’, aldus APCOA.

