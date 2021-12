Om 6 uur ’s ochtends een filmpje pakken: Pathé gaat zaterdag eerder open

Je moet er even je wekker voor zetten maar dan heb je ook wat. Pathé Spuimarkt gaat deze zaterdag eenmalig om 6 uur open. Omdat de bioscoop door de lockdown om 17.00 uur dicht moet, vroegen bezoekers of de bioscoop niet eerder open kon. En dat gaat Pathé doen.

Het is zaterdag een eenmalig evenement met een kinderfilm en wat oudere films zoals Harry Potter en de Matrix. Maar ook de nieuwe blockbuster Don’t Look Up wordt gedraaid, vertelt Marc Goutier van Pathé in Bob Staat Op.

Daarnaast zal Pathé de komende tijd om 7.30 uur open gaan vanwege de nieuwe Spiderman film. ‘Dat is een film van bijna drie uur, dat is best lang. Bij normale openingstijden kan je er dan maar twee laten zien’, zegt Goutier.

Sportscholen ook eerder open

Op social media kreeg Pathé veel vragen over de openingstijden. Mensen maakten daarbij de vergelijking met sportscholen die ook eerder open gaan vanwege de avondlockdown. Volgens Goutier volgt Pathé de regels van de overheid, maar soms is dat wel lastig. ‘Het is niet bedoeld om er tegenin te gaan, maar om te kijken of we op deze manier meer voorstellingen kunnen doen.’

Vooralsnog is het zaterdag een eenmalig evenement, maar als het succesvol is dan gaan we dat vaker doen, aldus Goutier. Bij de bioscoop wachten ze met smart op versoepelingen van de maatregelen. ‘We hopen op verruiming van de openingstijden, al is het maar een paar uur langer. Want we verdienen hier natuurlijk niks aan. Het kost meer om open te zijn dan dat het oplevert.’

Dinsdag is er weer een nieuwe persconferentie van het demissionaire kabinet.