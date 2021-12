Soulsistah-echtpaar moet half miljoen euro huurachterstand betalen aan Heineken

Het echtpaar dat eigenaar is van het bedrijf Soulsistah en de afgelopen weken in voorarrest zat op verdenking van witwaspraktijken, moet een half miljoen euro aan achterstallige huur betalen. Het gaat om het nieuwgebouwde pand aan de noordboulevard in Scheveningen, waarin zij dit jaar een exclusieve strandclub zouden openen. Dat besloot de rechter op vrijdag.

Verhuurder Heineken sloot op 1 december 2020 de huurovereenkomst met Soulsistah af. Sindsdien is slechts één keer de maandelijkse huur van 39.583,33 euro betaald. Volgens echtpaar hebben ze in eerste instantie de huur niet betaald ‘omdat de facturen onjuist waren’. Het openstaande bedrag bedraagt nu 457.327,94 euro.

Ontruimen

Ook moet Soulsistah het strandpaviljoen binnen acht dagen ontruimen. Voor elke maand dat het langer duurt moet het echtpaar huur betalen aan Heineken. Aangezien Soulsistah van de rechter geen gelijk kreeg over het conflict, moet het echtpaar ook de proceskosten van meer dan 1.600 euro betalen.

Soulsistah heeft om uitstel van de procedure gevraagd, omdat ze beweren op korte termijn de schuld te kunnen betalen. De rechter wees dit verzoek af, maar om het bedrijf tegemoet te komen, wordt het vonnis pas over drie weken uitgesproken. Als het Soulsistah lukt om binnen die tijd de volledige huurachterstand in te lopen, hoeven zij het pand niet te ontruimen.