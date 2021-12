Hagenaar opgepakt voor online oproep om te komen rellen in Den Haag

Vrouw geduwd en geschopt door jongen na verkeersruzie

Op de Nieboerweg is woensdagmiddag een vrouw (54) mishandeld door een jongen. Na een verkeersconflict sprak ze een groep jongeren aan op hun gedrag. Vervolgens werd ze geduwd en geschopt.

Het gebeurde rond 17.30 uur. Hij was samen met drie meisjes tussen de 16 en 18 jaar. De politie is op zoek naar getuigen. Hoe het nu met de vrouw gaat is niet bekendgemaakt.

De politie zoekt een witte jongen tussen de 1.70 en 1.80 lang. Hij droeg een spijkerbroek, een donkere jas en had een zwarte fiets bij zich. Ook de meisjes droegen een donkerkleurige jas.