Haagse Invloeden: Peter Kanne (I&O Research) en hoogleraar Arjen Boin over vaccinatieplicht, D66 en Groep de Mos over campagne

Wie winnen de Haagse Vrijwilligersprijzen? Volg het live via Den Haag FM

Aanstaande zaterdag 11 december zendt Den Haag FM op tv en online de prijsuitreiking uit van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2021. Van 18.30 tot 21.00 wordt vanuit PAARD live verslag gedaan van de uitreiking, en komen er bijdragen vanuit verschillende maatschappelijke organisaties verspreid over de stad.

Voor de ruim 185.000 vrijwilligers in de stad is dit een belangrijk moment, omdat zij volop in de spotlights zullen staan. Het thema van dit jaar is daarom: ‘Vrijwilligers maken Den Haag’.

Kijk hieronder voor de genomineerden. Voor meer informatie: check Haagse Vrijwilligersprijzen | Den Haag Doet.

Vrijwilligers per categorie genomineerd

Sport

Monique Taal – Duindorp S.V.

Abdellah Choukoud – Choukoud Gym

Sylvia den Heijer – HLTC de Metselaars

Buurt en omgeving

Cliff Nijssen – Wijkambassadeurs Schone Wijk

Petra Kuiper – Voor Welzijn

Leo Rhenen – Stichting HARLIN

Cultuur

Miguel Tremor – Achterban Werkt!

Rudy Ramondt – Theatergroep Drang

Hasan H. Sahin – Buurt Canvas

Zorg en welzijn

Monique Paauwe – OpenJeHart en Mantelkring

Hessel van der Pad – Stichting Solidair

Ontwikkeling en jeugd

Lowie Blankenspoor – Stichting Leidschenveen Leeft

Debora Borghart – Voor Welzijn

Vrijwilligersteams per categorie genomineerd

Sport

ISV kameleon

Buurt en omgeving

Stichting Haags Verhaal

Cultuur

Zuiderparktheater – Team Vakantiepark Zuiderparktheater

Zorg en welzijn

Stichting Lotje

Ontwikkeling en jeugd

Stichting uitvoering Peer to peer Interventie (SPINT)

Organisaties

BuurtBoerderij de Nijkamphoeve

Straatpastoraat Den Haag

Zwemvereniging MAR Invest in People

Woonzorgcentrum Duinhage – Florence

Humanitas Haagland

Stichting De Volharding Steun en Toeverlaat

Stichting EVG Ooievaarsrun

De Mussen

Oud Geleerd Jong Gedaan

Stichting NL Cares

Stichting Lotje

MonCoach

Wijkberaad Houtwijk

Stichting Discus

De Jonge Ooievaar

Stichting Wijkbus Groot Laak

De Zonnebloem afdeling Segbroek

De club van 4

Vets 4 Pets

Don Bosco Rijswijk