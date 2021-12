Bewoners Bezuidenhout willen monument om bombardement te herdenken

Bewoners van het Bezuidenhout willen een monument om het bombardement uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. Ze krijgen daarbij steun van de vier actieve geestelijke leiders in de wijk, maar ook van de Partij voor de Dieren (PvdD), Hart voor Den Haag en de Haagse Stadspartij. Samen roepen ze het stadsbestuur op om mee te werken aan de komst van een gedenkplaats.

Er zijn verschillende plekken die bewoners hebben aangedragen voor het monument. Zo is een mogelijkheid bij de kerktoren van de Church of our Saviour, op de hoek van de Bezuidenhoutseweg en de Koningin Marialaan. Een andere optie is om het monument te plaatsen op het Stuyvesantplein. De partijen roepen het stadsbestuur op om met de bewoners tot een mooie plek voor het monument te komen. Inmiddels is door bewoner Jurriaan Wouters ook een petitie gestart met daarin het verzoek voor een oorlogsmonument in Bezuidenhout.

De vier geestelijken hebben – net als andere bewoners van de wijk – een verzoek ingediend voor een herdenkingsmonument. Tot nu toe heeft de gemeente alle voorstellen afgewezen. Fractievoorzitter Robert Barker (PvdD): ‘Inwoners van Bezuidenhout willen een plek om het desastreuze bombardement te herdenken. De gemeente werkt dit nu tegen. Wij roepen de gemeente op om dit mooie initiatief te steunen.’

Zwaargetroffen wijk

Fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, Richard de Mos, roept ook op tot het steunen van dit initiatief: ‘Bezuidenhout was in de Tweede Wereldoorlog de zwaarst getroffen wijk van Den Haag: meer dan 1300 Joden afgevoerd en vermoord; 600 mensen omgekomen bij het bombardement van 3 maart 1945; gesneuvelde soldaten, gefusilleerde verzetsstrijders en mensen die zich in wanhoop het leven benamen. Het is daarom volstrekt logisch dat bewoners uit Bezuidenhout deze gevallenen herdenken met een monument.’