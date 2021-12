Raadslid Maarten De Vuyst door GroenLinks-leden hoger op kandidatenlijst gezet

Gemeenteraadslid Maarten De Vuyst is door de leden van GroenLinks twee plekken hoger op de kandidatenlijst gezet. Hij gaat van de vierde naar de tweede plek, achter lijsttrekker Mariëlle Vavier. Dat hebben de GroenLinks-leden zaterdag besloten.

De rest van de lijst schuift daardoor een plekje door. Zo stond voormalig campagneleider Vincent Thepass op de tweede plek, maar nu op de derde. Op plek 4 staat arbeidsdeskundige Lenne Baboeram, zij heeft zich jarenlang ingezet voor vrouwenparticipatie. De top 5 is compleet met internationaal klimaatactivist Raki Ap, een politiek vluchteling en veteraan die strijdt tegen klimaatverandering, racisme en ongelijkheid.

Ook maakte de partij vandaag haar lijstduwers bekend. Dat zijn onder andere Jaswina Elahi, Piet Driest en Niels van den Berge. Elahi is werkzaam als onderzoeker en publicist waarin zij zich richt op sociale vraagstukken, ze vervult verschillende adviserende en toezichthoudende functies o.a. voor stichting VO Haaglanden en de gemeente Den Haag. Ze is betrokken bij het basisinkomen experiment Collectief Kapitaal en heeft een eigen dansschool voor Indiase klassieke dans.

Driest is als betrokken buurtbewoner aanjager voor tal van wijkinitiatieven, zoals plastic ridders, wijklaboratoria, veiligheid, WijWeimar en Buurtgoed Vastgoed. Van den Berge is voormalig Tweede Kamerlid van GroenLinks en zet zich in voor een eerlijke en rechtvaardige samenleving. Zo werkt hij aan water- en klimaatprojecten in Bangladesh en Mozambique.