Twee linkerhanden? Op Huurbuur vind je handige buren voor klusjes thuis

Een lamp ophangen of je cv-ketel bijvullen. Voor de één eitje, maar voor iemand met twee linkerhanden een dilemma. Wat doe je dan? Ga je zelf lopen prutsen, bel je een professional of familie? Thom Nierop stond vaak voor hetzelfde dilemma, dus bedacht hij het platform Huurbuur.

‘Het zijn kleine huishoudelijke klussen waar je niet goed in bent, of geen tijd voor hebt’, vertelt Thom in Haags Bakkie. Toen hij in een studentenhuis woonde liep hij tegen hetzelfde probleem aan. ‘Mijn ouders kwamen dan vaak, maar die woonden een uur bij me vandaag.’ Naast Thom woonde een ouder echtpaar. ‘Die hebben vast wel een hamer, hoezo vraag ik hun niet?’

Aangezien je niet altijd weet wie je buren zijn of het ongemakkelijk vindt om ze om hulp te vragen, is Thom het platform begonnen. ‘Voor een lekkende kraan, een schilderwerkje of het in elkaar zetten van een IKEA-meubel. Mensen kunnen de hulp goed gebruiken en ze hebben er geld voor over.’

Kosten

Wie een klusje aanbiedt bepaalt zelf wat die er voor over heeft, omdat iedereen een ander budget heeft. ‘Twee weken geleden gaf iemand 50 euro voor het vervangen van twee lampen. Als je het snel geregeld wilt hebben, heb je er soms meer geld voor over.’

Het platform is nu vooral actief in Den Haag en Leiden. Mensen kunnen zich aanmelden met een klus maar ook als klusser. De klussers moeten wel hun identiteitskaart uploaden. ‘Zodat we zien dat je een echt persoon bent of als er iets gebeurd bij iemand thuis.’

Huurbuur is gratis te gebruiken. Pas als je iemand hebt gevonden die wilt helpen, moet je een commissie van 6,9 procent betalen over de kosten van de klus.