Zaterdag Live over ’tekort aan respect’ voor jonge mantelzorgers

In de uitzending van Zaterdag Live van zaterdag 11 december richt RTV Discus zich op het ’tekort aan respect’ voor jonge mantelzorgers. Gasten aan tafel zijn: Martijn Tillema (Platform MantelZorgBasis), Andjenie (mantelzorgster) en een raadslid. De uitzending is deze keer vanaf 21.00 uur te zien op het tv-kanaal van Den Haag FM, na de live-uitzending van de uitreiking van de Haagse Vrijwilligersprijzen. Die uitzending is van 18.30 tot 21.00 uur te zien.

Maar liefst 86.000 Hagenaars zorgen voor iemand in hun directe omgeving. Dat is bijna één vijfde van de inwoners van Den Haag. Onder deze mantelzorgers zijn veel jongeren die zorgen voor hun vader, moeder, broertjes of zusjes. Inschattingen zijn dat 1 op de 10 tot 1 op de 4 mantelzorgers tussen 12 en 24 jaar zijn. Jonge mantelzorgers zijn jongeren en jongvolwassenen tot en met 24 jaar, die opgroeien met een gezinslid dat chronisch ziek of gehandicapt is, of een psychische aandoening heeft. Deze jonge mantelzorgers hebben extra zorgtaken. Die situatie kan een grote impact hebben op hun leven.

Er zijn in Den Haag ongeveer 14.000 mantelzorgers tussen de 16 en 24 jaar. Ook voor jonge mantelzorgers geldt: je kiest er niet voor, het overkomt je. En deze zorg combineren zij met school, studie, sport, en soms een eerste baan. Sommigen zijn al mantelzorger van kinds af aan. Bovendien vinden veel mantelzorgers het vanzelfsprekend wat ze doen, dat maakt ze moeilijk bereikbaar. Want eerlijk is eerlijk, steun voor jonge mantelzorgers kan beter in Den Haag.

De gemeente ondersteunt mantelzorgers, maar deze groep jongeren blijven vaak buiten beeld omdat ze zich ervoor schamen of omdat ze het als iets vanzelfsprekends zien. Terwijl op een jonge leeftijd voor iemand moeten zorgen een grote impact op je leven kan hebben: schoolprestaties blijven achter en het is moeilijker om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.