Alicia Keys en de Beste Haagse Songs van ’21 in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Alicia Keys en de Beste Haagse Songs van ’21.

Omdat er teveel goede Haagse muziek uitkwam dit jaar, barstte de geplande TOP 10 uit zijn voegen en hoor je vanavond de beste 13 songs van Haagse artiesten in de uitzending. Het was onder meer het jaar van Goldband die, waar het kon, de zalen op zijn kop zette met hun live-anthem ‘De Langste Nacht’, maar ook Son Mieux liet van zich horen met een reeks toffe songs. Debuutplaten waren er van La Loye, Tess Merlot en rapper Lesley. Verder Haagse favorieten als Frenna, Roos Meijer, Prins S & De Geit, Ivyvox, Wodan Boys, Aapnootmies, Di-rect en een nieuw lied over de stad van J.F. Blackstone.

Met al die eindejaarslijstjes en kerstmuziek zou je bijna vergeten dat er ook nog gewone releases uitkomen, zoals het nieuwe album van supersoulster Alicia Keys en dichter bij huis Ntjam Rosie. Tevens aandacht voor folk van Beans on Toast, Neil Young, Ilse de Lange, Lucky Fonz III en Mary J Blige.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).