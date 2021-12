Dit zijn de winnaars van de Haagse Vrijwilligersprijzen 2021

Wethouder Kavita Parbhudayal reikte zaterdagavond vanuit poppodium PAARD de Haagse Vrijwilligersprijzen 2021 uit. De winnaars uit vijf categorieën ontvangen naast de eretitel Haagse Vrijwilliger van het jaar een oorkonde en persoonlijk cadeau. ‘Hoe mooi is het dat je zo veel mensen hebt die omkijken naar anderen. Dat zijn Haagse kanjers die je moet eren en waarderen’, aldus Parbhudayal.

De winnaars van de Haagse Vrijwilliigersprijzen per categorie zijn:

Ontwikkeling en Jeugd: Debora Borghart van Voor Welzijn

Cultuur: Hasan H. Sahin van Buurt Canvas

Buurt en Omgeving: Petra Kuiper van Voor Welzijn

Sport: Monique Taal van Duindorp SV

Zorg en Welzijn: Monique Paauwe van OpenJehart en Mantelkring

Het Haags Vrijwilligersteam van 2021 is het team van Stichting peer to peer Interventie (SPINT). Zij trainen, motiveren en leren studenten hoe zij LHBT-voorlichting kunnen geven aan leerlingen van het vmbo. Het team werd aan de deur verrast met de prijs. ‘Het is een fantastische beloning. We inspireren elkaar en we blijven groeien; het is geweldig dat het wordt gezien en gewaardeerd’, zegt oprichter Marieke Kroneman.

Voor de Haagse Vrijwilligersorganisatie van het jaar werden twee prijzen uitgereikt. De eerste prijs was goed voor 3.500 euro en ging naar Straatpastoraat Den Haag dat met zo’n 100 vaste vrijwilligers onder meer warme maaltijden voor dak- en thuislozen verzorgt. De Jonge Ooievaar sleepte de tweede prijs van 1.500 euro in de wacht. Met ruim 25 vrijwilligers zet de organisatie zich in voor stadsdeel Laak.