Eten, drinken én je kerstpakket vullen: een Haagse wandeling in kerstsferen

‘Het alternatieve uitje voor je kerstborrel die niet door kan gaan’, noemt Rutger van Stadswandeling070 de nieuwe wandeling die helemaal toegesneden is op de feestdagen. Met deze Kerstpakketwandeling kan je genieten van lokale lekkernijen en tegelijkertijd je kerstpakket vullen met souvenirs.

Fysiek samenkomen in binnenruimtes is nog steeds lastig, maar Rutger kan de feestdagen niet zomaar voorbij laten gaan. Met zijn stadswandeling in kerstsferen hoopt hij mensen alsnog in de buitenlucht en op een veilige manier samen te kunnen brengen, ‘dus let wel een beetje op de groepsgrootte.’

Lokale ondernemers

Naast dat je met de nieuwe wandeling je buikje en je kerstpakket vult, ontbreekt het niet aan vermaak. Met een gevarieerde pubquiz voor onderweg kunnen vrienden het tegen elkaar opnemen. ‘Het gaat over Haagse feitjes die je soms misschien even moet oprakelen, maar we hebben ook een eigen versie van 30 seconds gemaakt’, zegt Rutger.

De Kerstpakketwandeling gaat langs diverse lokale ondernemers die je onderweg kan steunen. ‘Die missen nu veel omzet’, zegt Rutger. ‘Dit helpt ze. Niet veel misschien, maar zeker een klein beetje.’

Wie meer wil weten over de Kerstpakketwandeling door Den Haag kan mailen naar destadswandeling070@gmail.com