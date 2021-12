Zwemlessen voor vrouwen moet terugkomen in Moerwijk: ‘Een soort vriendinnenuurtje’

Bewoners Binck Plaats willen ondergrondse afvalcontainer en schrijven brief aan burgemeester

Een ‘unieke afvaloplossing’ zou ze zijn beloofd, maar bewoners van de Binck Plaats ‘willen eigenlijk wat een groot deel van Den Haag al heeft’: ondergrondse restafvalcontainers (oracs). Bewoners zeggen echter van het kastje naar de muur te worden gestuurd en hebben een brief gericht aan burgemeester Jan van Zanen. ‘We zijn ten einde raad’, zegt bewoner Ebru van Schie Akdag in Bob Staat Op.

Door een communicatiefout tussen bouwers en de gemeente zou het wooncomplex op de Binckhorst geen degelijke afvalplaats hebben en voor het alternatief, ‘een groot houten bouwwerk waar allemaal afvalbakken in staan’, zouden de bewoners zelf financiële zorg moeten dragen. ‘Het zou in principe toegankelijk zijn voor iedereen, en dan zouden wij daar financieel verantwoordelijk voor moeten zijn? Dat vinden we niet eerlijk’, aldus Ebru.

In de eerste instantie zou de gemeente de bouwers van het complex opdracht hebben gegeven om een afvalplek in de parkeergarage te plaatsen. ‘Maar dit zijn ze vergeten door te geven en daarop dachten de bouwers weer dat we dan wel oracs zouden krijgen. Maar nu wil de gemeente dat weer niet.’

Menselijke maat

Na afwijzing van het alternatief zou volgens Ebru wethouder Liesbeth van Tongeren de bewoners aangemoedigd hebben met de bouwers van het complex te gaan praten om alsnog een afvaloplossing in de parkeergarage te bouwen. ‘Maar dat kon al niet meer in verband met de brandveiligheid en omdat de rest al af was’, stelt Ebru.

Uit wanhoop hebben de bewoners van de 46 huizen van de Binck Plaats nu een brief geschreven aan de burgemeester. ‘Volgens mij hoeft er geen probleem te zijn’, zegt Ebru. ‘Volgens de gemeente kunnen er gewoon oracs worden geplaatst, maar we zijn hier al een jaar mee bezig. We zijn ten einde raad en gewoon op zoek naar een beetje menselijke maat.’

Overleg

VVD-wethouder Anne Mulder (stadsontwikkeling) reageert op de kwestie en benadrukt het belang van een goede afvaloplossing voor de bewoners van Binck Plein. ‘De ontwikkelaar komt begin volgend jaar met een voorstel voor een oplossing. De gemeente gaat in overleg met de ontwikkelaar’, zegt een woordvoerder van de gemeente.