Hart voor Den Haag wil terugkeer gratis parkeervergunning voor zorgpersoneel

De tijdelijke parkeerregeling waarbij zorgverleners hun auto gratis konden parkeren stopte per 1 mei 2021, maar als het aan Hart voor Den Haag ligt wordt dit zo snel mogelijk opnieuw in het leven geroepen. Door de grote druk op de zorg moet zorgpersoneel zich vrijer door de stad kunnen bewegen, stelt de partij.

De vergunning zou in ieder geval moeten gelden voor verplegenden en verzorgenden in de directe coronazorg in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorghuizen en de thuiszorg. Ook personeel op ambulances en van huisartspraktijken en de GGD moeten volgens de partij een tijdelijke gratis parkeervergunning krijgen.

‘Het kan niet zo zijn dat mensen die momenteel keihard werken in de zorg, ook nog eens moeten betalen voor het parkeren van hun auto, dit gaat echt nergens over en we zijn verplicht om deze mensen tegemoet te komen’, aldus raadslid Janice Roopram.

Fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg vervolgt: ‘Het verlenen van zorg staat nu op de eerste plaats, dus de reis van, naar en in de stad moet zo makkelijk mogelijk zijn. Met een opnieuw uitgegeven tijdelijke gratis (nood)parkeervergunning worden de zorgverleners op wie opnieuw een groot beroep wordt gedaan, in elk geval wat betreft het parkeren van hun auto, ontzorgd.’