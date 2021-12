Hoss Wilstra en Gilles Boeuf in Het Woordenrijk

Literatuurprogramma Het Woordenrijk is terug op Den Haag FM met verhalen, gedichten en gesprekken met Haagse schrijvers.

De Haagse schrijver Gilles Boeuf publiceert al jaren poëzie; in tijdschriften, bloemlezingen en eigen bundels. Daarnaast publiceert Boeuf ook al jaren foto’s; in tijdschriften en kranten (bijvoorbeeld de Haagse Straatnieuws) en op exposities. Boeuf ondernam dit jaar een ambitieus project; de uitgave van een boek waarin beide kunstvormen samen komen. Via Voor de Kunst wist hij crowdfunding rond te krijgen en sinds een week is zijn boek ‘Place’ verschenen. We spreken met de dichtende fotograaf.

Tevens een gesprek met dichter/organisator Hoss Wilstra die in deze moeilijke tijd toch een podium voor dichters wist op te starten. Eerder dit jaar al Urban Raw Poetry in de Oog in ’t Zeilstraat en nu bij DejaVu in de Weimarstraat.

Ook voor de Haagse literaire agenda en muziek, ben je bij Het Woordenrijk aan het juiste adres.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).

Het Woordenrijk is zondag van 20 tot 21 uur te beluisteren, werd in 2012 opgericht door Harry Zevenbergen en wordt nu gespresenteerd door Ricco van Nierop.